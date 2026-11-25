Giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào sáng ngày 25/11 ở mức 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 5 triệu đồng/lượng.

Sáng ngày 25/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức ở mức 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước

Trong khi đó, sáng 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.554,11 USD/oz. Giảm 67,81 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 25/11: 1 USD = 25.970 VND, giá vàng thế giới tương đương 111,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 24/11/2026.

Nhà đầu tư chờ tín hiệu từ kinh tế Mỹ

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư hiện là báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), dự kiến công bố vào hôm nay (ngày 25/11). Đây là thước đo lạm phát quan trọng được Fed sử dụng trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ, đồng thời có thể tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng trong ngắn hạn.

Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ có thể suy yếu, qua đó hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến có thể củng cố sức mạnh của đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, tạo thêm áp lực giảm giá đối với kim loại quý.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế và chính sách tiền tệ, diễn biến địa chính trị tiếp tục là nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng. Những bất ổn kéo dài trên thế giới có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn, qua đó hỗ trợ giá vàng trước những biến động của thị trường tài chính.

Giá vàng SJC ổn định

Giá vàng hôm nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 24/11 ở mức 130 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 130 – 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giao dịch ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng

Cuối ngày 24/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 128,8 – 134,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 130 – 135 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sáng 24/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.621,92 USD/oz. Giảm 31,19 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 24/11: 1 USD = 25.990 VND, giá vàng thế giới tương đương 113,41 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,59 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 24/11/2026.

Dự báo giá vàng

Nhịp phục hồi của giá vàng trong phiên giao dịch 23/11 (giờ Mỹ) cho thấy áp lực bán đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, những biến động khó lường trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, vẫn là yếu tố rủi ro có thể khiến thị trường kim loại quý tiếp tục chao đảo.

Giá vàng cũng nhận được lực hỗ trợ từ những tín hiệu mới của nền kinh tế Mỹ. Theo báo cáo cuối cùng của Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 11 tăng lên 51,5 điểm, so với mức 48 điểm của tháng 10. Đáng chú ý, kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới giảm từ 4,7% xuống còn 3,7%.

Ảnh minh họa: VTCNews

Áp lực lạm phát có dấu hiệu dịu bớt, trong khi những lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế gia tăng sau đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ, đang khiến giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về đường hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Mặc dù thị trường vẫn dự báo Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12, song khả năng cơ quan này mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ đã giảm bớt. Diễn biến này phần nào tạo dư địa cho giá vàng phục hồi.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư hiện đổ dồn vào báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), dự kiến công bố vào thứ Tư. Đây là một trong những thước đo lạm phát quan trọng được Fed sử dụng để định hướng chính sách tiền tệ, đồng thời có thể trở thành chất xúc tác định hình xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.

Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, áp lực thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ giảm bớt, qua đó tạo thêm động lực cho kim loại quý. Ngược lại, số liệu lạm phát vượt kỳ vọng có thể tiếp sức cho đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, khiến giá vàng đối mặt với nguy cơ đảo chiều.

Bên cạnh những biến số kinh tế và chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị vẫn là yếu tố không thể xem nhẹ. Những bất ổn kéo dài trên thế giới có thể thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, qua đó trở thành lực đỡ cho giá vàng trước những biến động của thị trường tài chính.