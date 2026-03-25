Giá vàng hôm nay 25/3: Giá vàng SJC tiếp tục tăng 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 25/3 ở mức 171,7 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 174,7 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 171,7 – 174,7 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Đầu ngày 25/3, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 171,5 – 174,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 167,2 – 170,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sáng 25/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.585,23 USD/oz, tăng 211.23 USD/oz so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 25/3: 1 USD = 26.359 VND, giá vàng thế giới tương đương 145,61 triệu đồng/lượng, thấp hơn 29,09 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 25/ 3/2026.

Giá vàng SJC tăng vượt mốc 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch ngày 25/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 167,2 triệu đồng/lượng; giá bán 170,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng với SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm cuối phiên 24/3 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 167,2 - 170,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm sâu nhưng sớm hồi phục thu hút sự quan tâm của người dân

Tương tự với vàng miếng, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội cuối ngày 24/3 cũng biến động tăng so với phiên sáng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở khoảng 167,2 - 170,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 2,3 triệu đồng/lượng giá bán so với thời điểm mở phiên.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 24/3 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 167 - 170 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng giá mua vào, bán ra so với đầu phiên sáng 24/3. Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua bán vàng nhẫn tròn trơn 167,7 - 170,7 triệu đồng/lượng, tăng 4,7 triệu đồng/lượng giá mua - bán so với mở phiên sáng cùng ngày.

Giá vàng thế mở phiên giao dịch ngày 24/3 tiếp tục tăng. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang ở mức 4.374 USD/oz, tăng 20 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24/3: 1 USD = 26.364 VND, giá vàng thế giới hiện tương đương 138,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 31,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm cuối ngày 24/3.

Nhiều trở ngại kìm hãm đà tăng giá vàng

Giá kim loại quý vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh do lo ngại lạm phát toàn cầu và sức mạnh của đồng USD. Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran phải mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không Mỹ sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng điện lực của nước này. Mối đe dọa này đã khiến thị trường hoảng loạn, đẩy giá vàng giảm gần 9% chỉ trong 1 đêm.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng đảo chiều, khi ông Trump thông báo trên mạng xã hội cho biết, Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt xung đột. Thông tin này đã làm đảo lộn thị trường, kích hoạt làn sóng mua vào vàng như tài sản trú ẩn tạm thời. Cùng đó, giá dầu thô giảm mạnh khoảng 10%, hiện giao dịch quanh mức 86 USD/thùng, phản ánh kỳ vọng căng thẳng tại eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới sẽ được kiểm soát.

Giới phân tích nhận định, dù có dấu hiệu hạ nhiệt, cuộc xung đột với Iran vẫn là yếu tố then chốt thúc đẩy nhu cầu nắm giữ đồng USD. Bất kỳ sự gia tăng bất ổn nào cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ sức mạnh cho đồng USD, tạo trở ngại cho đà tăng của giá vàng trong ngắn hạn.