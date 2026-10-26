Giá vàng hôm nay 26/10: Vàng miếng trong nước duy trì 141,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC đi ngang

Giá vàng trước phiên giao dịch ngày 26/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 138,7 triệu đồng/lượng; giá bán 141,7 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự với vàng SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm trước phiên 26/10 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá bán ra so với phiên hôm trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, vàng SJC đang ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội cuối ngày 25/10 cũng không có biến động so với phiên sáng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết mua vào - bán ra ở 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng, ngang mức giá so cuối phiên 24/10.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 25/10 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng, giữ giá mua vào, bán ra so với cuối phiên 24/10. Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua bán vàng nhẫn tròn trơn 136,8 - 140,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trước tuần giao dịch mới. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 3.996,3 USD/oz, tăng 1 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 25/10: 1 USD = 26.020 VND, sau khi trừ các khoản thuế, phí giá vàng thế giới hiện tương đương 125,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời cuối ngày 25/10.

Căng thẳng địa chính trị leo thang có thể hỗ trợ giá vàng

Giá vàng thế giới chịu nhiều áp lực khi đồng USD mạnh lên và lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đáng chú ý, Fed đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong năm vào tháng 9. Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị leo thang có thể hỗ trợ giá vàng nhờ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất tại Mỹ có thể hạn chế đà tăng của vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, kỳ vọng Fed có thể không tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm 2027 có thể hỗ trợ giá vàng về dài hạn.

Giá dầu tăng do các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại Eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát dai dẳng. Chi phí năng lượng cao hơn có thể khiến Fed gặp nhiều khó khăn hơn trong nỗ lực kiểm soát lạm phát.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho rằng một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay có khả năng diễn ra, đồng thời nhận định việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ có thể không cần thiết trong năm 2027. Triển vọng này tạo ra những tác động trái chiều đối với thị trường vàng. Lãi suất cao thường gây sức ép lên giá vàng bởi kim loại quý này không tạo ra thu nhập từ lãi, khiến các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư bắt đầu kỳ vọng chu kỳ thắt chặt tiền tệ sắp kết thúc, giá vàng có thể nhận được lực hỗ trợ khi chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm bớt. Giá vàng có thể hưởng lợi nếu căng thẳng địa chính trị leo thang thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Việc giá năng lượng tăng kéo dài có thể khiến lạm phát đi lên, qua đó khuyến khích Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn. Trong khi đó, những gián đoạn nguồn cung năng lượng tiếp theo có thể thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào kim loại quý.