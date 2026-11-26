Giá vàng trong nước ổn định, vàng thế giới tăng mạnh

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 26/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 129,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 129,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 5 triệu đồng/lượng.

Sáng 26/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 127,9 - 133,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức ở mức 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.564,3 USD/oz, tăng 32,7 USD/oz so với cuối giờ chiều 25/11.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/11: 1 USD = 26.040 VND, giá vàng thế giới tương đương 111,82 triệu đồng/lượng, thấp hơn 22,28 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC tăng lên mức 134,1 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch liền trơcs, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào chiều ngày 25/11 ở mức 129,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 129,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, lên 134,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Chiều ngày 25/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 127,9 - 133,9 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức ở mức 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước

Thị trường đang chờ báo cáo lạm phát PCE của Mỹ trong tuần này

Trong khi đó, chiều 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.531,6 USD/oz, giảm so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 25/11: 1 USD = 25.970 VND, giá vàng thế giới tương đương 110,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 23,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 25/11/2026.

Nguyên nhân chính gây áp lực lên giá vàng là kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12/2026. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Lãi suất cao khiến vàng kém hấp dẫn, đồng thời hỗ trợ đồng USD tăng giá. Theo BCA Research, DXY có thể tiến lên vùng 105 điểm, trong khi sáng 25/11, chỉ số này ở mức 103,94 điểm.

Áp lực bán còn đến từ thị trường chứng khoán Mỹ. Phiên 24/11, Nasdaq Composite giảm 1,48%, xuống 23.733 điểm. Cổ phiếu Nvidia mất gần 6%, Micron giảm 11%, AMD giảm gần 9%.

Theo chuyên gia Fawad Razaqzada, làn sóng bán tháo cổ phiếu khiến một số nhà đầu tư phải bán vàng, bạc để bổ sung tiền ký quỹ, gia tăng áp lực giảm giá kim loại quý. Thị trường đang chờ báo cáo lạm phát PCE của Mỹ trong tuần này để đánh giá triển vọng lãi suất trước cuộc họp tháng 12 của Fed.

BCA Research đã chuyển quan điểm về vàng từ tích cực sang trung lập sau khi giá xuyên thủng 3.700 USD/ounce, kích hoạt ngưỡng dừng lỗ trong chiến lược mua của tổ chức này. Đồng USD mạnh và lãi suất thực cao tiếp tục là những lực cản đối với giá vàng.

Dù vậy, triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực. JPMorgan dự báo vàng có thể lên 4.500 USD/ounce vào cuối năm 2027, trong khi Commerzbank dự báo mức 4.100 USD/ounce.