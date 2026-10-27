Giá vàng hôm nay 27/10: Vàng nhẫn một số thương hiệu tăng 200.000 đồng/lượng

Vàng miếng giữ giá 141,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 138,7 triệu đồng/lượng; giá bán 141,7 triệu đồng/lượng, giữ giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h57’ sáng 27/10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 138,7 -141,7 triệu đồng/lượng, bằng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 26/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay có thay đổi tại một số thương hiệu. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 26/10. Vàng Bảo Tín Minh Châu sáng nay niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới giảm sau phiên giao dịch ngày 26/10 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.011,5 USD/oz, giảm 6 USD/oz so với giá đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/10: 1 USD = 26.040 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 125,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 15,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ổn định

Trước đó, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 138,7 triệu đồng/lượng; giá bán 141,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 138,7 – 141,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả chiều mua và và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 26/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ổn định

Chiều 26/10, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết mua vào - bán ra ở 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với đầu giờ sáng cùng ngày. Giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng, ổn định so với sáng 26/10.

Vàng thế giới đảo chiều tăng trở lại

Cuối giờ chiều 26/10, giá vàng thế giới đảo chiều giảm. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.017,7 USD/oz, tăng 33 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Giá vàng hôm nay 26/10: Giá vàng SJC ổn định ở mức 141,7 triệu đồng/lượng VOV.VN - Giá vàng hôm nay (26/10), giá vàng SJC ổn định ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, vàng thế giới đảo chiều giảm về mức 3.984,7 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/10: 1 USD = 26.050 VND, sau khi trừ các khoản thuế, phí giá vàng thế giới hiện tương đương 126,09 triệu đồng/lượng, thấp hơn 15,61 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới duy trì quanh 4.000 USD/ounce khi nhà đầu tư theo dõi căng thẳng Trung Đông và chờ quyết định chính sách tiền tệ trong tuần. Fed được dự báo giữ nguyên lãi suất, trong khi triển vọng điều chỉnh vào tháng 12 vẫn được quan tâm.

Giá vàng chịu tác động đồng thời từ địa chính trị, đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng lãi suất. Dù bất ổn khu vực có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, lãi suất cao vẫn gây sức ép lên kim loại quý. Biến động giá năng lượng và nguy cơ lạm phát cũng có thể làm thay đổi kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Trong ngắn hạn, mốc 4.000 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng tâm lý quan trọng. Tuy nhiên, việc giá duy trì trên hay giảm dưới mốc này chưa đủ để xác định xu hướng tiếp theo nếu chưa có thêm tín hiệu xác nhận.