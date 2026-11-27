Giá vàng SJC tăng trở lại

Giá vàng hôm nay, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 129,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 129,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 26/11. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 5 triệu đồng/lượng.

Chiều 26/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 128,3 – 134,3 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức ở mức 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 133,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 26/11.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Cuối giờ chiều 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.561,4 USD/oz, giảm 2,9 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Giá vàng hôm nay 26/11: Giá vàng SJC ổn định, vàng thế giới tăng VOV.VN - Giá vàng hôm nay 26/11, vàng SJC ổn định ở mức 129,1 - 134,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, vàng thế giới tăng lên mức 3.564,3 USD/oz. Giá bán vàng SJC hiện cao hơn 22,28 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 26/11: 1 USD = 26.010 VND, giá vàng thế giới tương đương 111,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 22,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Lạm phát PCE cốt lõi của Mỹ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2023. Trong khi đó, ước tính thứ hai cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,3% trong quý III/2026, tăng tốc từ 2,2% trong quý trước và vượt qua ước tính trước đó là 3,5%.

Thị trường hiện đang dự đoán gần như chắc chắn sẽ có mức tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, và cũng đang xem xét khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 1.

Trong khi đó, căng thẳng thương mại lại nổi lên sau khi Mỹ đề xuất áp thuế 20% mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, cùng với các biện pháp thương mại bổ sung nhắm vào 13 đối tác, bao gồm EU, Nhật Bản và Ấn Độ. Các biện pháp được đề xuất có thể nâng thuế đối với một số mặt hàng của Trung Quốc lên 45% và có thể tăng thêm nếu Bắc Kinh không đáp ứng các cam kết thương mại của mình.