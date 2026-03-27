Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC giao dịch ở mức 169,9 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 27/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 166,9 triệu đồng/lượng; giá bán là 169,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 166,9– 169,9 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 27/3, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 166,7 – 169,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 166,9 – 170,9 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 27/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.415,3 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/3: 1 USD = 26.355 VND, giá vàng thế giới tương đương 140,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 29,8 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 168,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 171,5 triệu đồng/lượng giảm 2 triệu đồng so với phiên sáng 26/3. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 168,5- 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 26/3, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 168,4-171,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 3,1 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 26/3, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng giảm cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu có giá 168-171.

Cuối giờ chiều 26/3 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng giảm 111 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.420 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/3: 1 USD= 26.35 VND, giá vàng thế giới tương đương 140,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 31,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, vàng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc cung cấp tính thanh khoản cho các nhà đầu tư trong thời kỳ bất ổn.

Trích lời của Suki Cooper, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa Toàn cầu tại Ngân hàng, Kitco News cho biết, giá vàng thường có xu hướng tăng trong bối cảnh lạm phát gia tăng, đặc biệt nếu lạm phát bất ngờ và kéo dài; do đó, động lực hiện tại có thể hỗ trợ rủi ro tăng giá hơn nữa”. Bà nói: “Các cú sốc dầu mỏ những năm 1970 cũng nhấn mạnh rằng môi trường lạm phát đình trệ có xu hướng đẩy giá vàng lên cao, do vai trò của vàng như một phương tiện lưu trữ giá trị. Tuy nhiên, phản ứng của chính sách sẽ là yếu tố then chốt”.