Giá vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch chiều 27/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 131 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng ngày 27/11. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều 27/11, vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Chiều 27/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 130,8 – 135,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG được DOJI niêm yết ở mức ở mức 129,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 135,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 27/11.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Chiều 27/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco quanh mức 3.679,7 USD/oz., tăng so với phiên giao dịch trước đó.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều 27/11: 1 USD = 26.030 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 115,40 triệu đồng/lượng, thấp hơn 20,82 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Thị trường tài chính Mỹ đang bước vào kỳ nghỉ lễ Tạ ơn kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần, khiến dòng tiền giao dịch quốc tế trầm lắng. Dữ liệu tăng trưởng kinh tế quý 3 của Mỹ vượt kỳ vọng cùng lạm phát tháng 10 duy trì ở mức cao đang củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12 và đầu năm 2027. Yếu tố này kìm hãm đà bứt phá mạnh của kim loại quý trong ngắn hạn.

Dữ liệu công bố ngày 25/11 cho thấy kinh tế Mỹ quý III/2026 tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với dự báo, trong khi lạm phát tháng 10/2026 tăng tốc. Thông tin này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào tháng tới và tiếp tục tăng vào đầu năm 2027. Hồi tháng 9/2026, Fed đã lần đầu tiên tăng lãi suất sau ba năm. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lời.

Ông Ross Maxwell, Giám đốc chiến lược tại VT Markets, cho biết dù giá vàng đã nỗ lực ổn định trở lại sau đợt sụt giảm gần đây, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng. Theo ông, kỳ nghỉ lễ tại Mỹ có thể hạn chế áp lực bán vàng khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và hoạt động thanh lý tài sản tạm dừng. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra một đợt phục hồi sẽ phụ thuộc lớn vào xu hướng của lãi suất thực, đồng USD và dòng vốn đầu tư.