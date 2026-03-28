Giá vàng hôm nay 28/3: Giá vàng trong nước tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào sáng ngày 28/3 ở mức 169,8 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 172,8 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng//lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 28/3, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 169,6 – 172,6 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sảng 28/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.495,29 USD/oz, tăng 65,39 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 28/3: 1 USD = 26.355 VND, giá vàng thế giới tương đương 142,73 triệu đồng/lượng, thấp hơn 30,07 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 28/3/2026.

Phiên giao dịch chiều tối 27/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 168,6 triệu đồng/lượng; giá bán là 171,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 168,6– 171,6 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 27/3, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 168,4 – 171,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 168,6 – 171,6 triệu đồng/lượng.

Chiều tối ngày 27/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.429,9 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/3: 1 USD = 26.355 VND, giá vàng thế giới tương đương 140,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 31 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.