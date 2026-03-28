  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá vàng hôm nay 28/3: Giá vàng trong nước tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Thứ Bảy, 05:10, 28/03/2026
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng ngày 28/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC trong nước tiếp tục tăng cao, niêm yết ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào sáng ngày 28/3 ở mức 169,8 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 172,8 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng//lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 28/3, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 169,6 – 172,6 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 169,8 – 172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sảng 28/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.495,29 USD/oz, tăng 65,39 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 28/3: 1 USD = 26.355 VND, giá vàng thế giới tương đương 142,73 triệu đồng/lượng, thấp hơn 30,07 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 28/3/2026.

Phiên giao dịch chiều tối 27/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 168,6 triệu đồng/lượng; giá bán là 171,6 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 28 3 gia vang trong nuoc tang 1,2 trieu dong luong hinh anh 1
Biểu đồ giá vàng

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 168,6– 171,6 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 27/3, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 168,4 – 171,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 168,6 – 171,6 triệu đồng/lượng.

Chiều tối ngày 27/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.429,9 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/3: 1 USD = 26.355 VND, giá vàng thế giới tương đương 140,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 31 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC giao dịch ở mức 169,9 triệu đồng/lượng
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 166,9 – 169,9 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang là 4.415,3 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 26/3: Vàng SJC ở mức 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 26/3 tại SJC đang niêm yết 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, trong khi đó giá vàng thế giới giảm còn 4.531 USD/oz.

Bảo Tín Minh Châu thông tin việc công an bất ngờ xuất hiện tại các cơ sở kinh doanh
VOV.VN - Trước thông tin lan truyền về việc các cửa hàng tạm ngừng hoạt động, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã chính thức lên tiếng. Doanh nghiệp khẳng định chỉ tạm dừng để phối hợp xác minh và sẽ hoạt động trở lại bình thường từ 12h ngày 26/3.

Thị trường vàng quý I/2026: "Cơn sóng" lớn, rủi ro nhiều cho nhà đầu tư
VOV.VN - Giá vàng quý I/2026 chứng kiến nhiều biến động, vừa lập đỉnh đã lao dốc chỉ trong thời gian ngắn, cuốn theo làn sóng mua - bán đầy cảm tính và trào “đu đỉnh” – “bắt đáy”. Sau cơn sốt vàng, rủi ro đang bủa vây nhà đầu tư khi thị trường ngày càng khó đoán định.

