Giá vàng hôm nay, sáng 29/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 131 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 136 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 8h30 sáng 29/11, Tập đoàn DOJI công bố giá vàng mua vào và bán ra lần lượt là 131 triệu đồng/lượng và 136 triệu đồng/lượng, đi ngang so với cuối ngày 28/11. Biên độ chênh lệch giữa hai chiều giao dịch tại DOJI tiếp tục duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn cũng đi ngang so với phiên giao dịch liền trước. DOJI đang niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

SJC giữ giá vàng nhẫn loại 5 chỉ trong khoảng 131-136 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới cũng đi ngang so với phiên giao dịch ngày 28/11 (theo giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.653 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 29/11: 1 USD = 26.030 VND, giá vàng thế giới tương đương 114,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 21,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ổn định

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 28/11 ở mức 131 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 131 – 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, vàng SJC niêm yết ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng

Cuối ngày 28/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 130,8 – 135,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 129,5 – 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 28/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.652,32 USD/oz. Giảm 27,38 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 28/11: 1 USD = 26.030 VND, giá vàng thế giới tương đương 114,54 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,46 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 28/11/2026.

Người dân nên mua vào hay bán ra?

Đánh giá về diễn biến thị trường trong nước, ông Đoàn Tú, Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư chứng khoán VPBank cho biết, giá vàng trong nước đang chịu áp lực bởi giá vàng thế giới đã giảm 37% so với đỉnh đầu năm. Xu hướng giảm giá của vàng còn là xu hướng chung của phần lớn các tài sản hiện tại (chứng khoán - bitcoin).

Giá vàng thế giới nhìn chung còn diễn biến phức tạp, do vậy giá vàng trong nước cũng vì thế khó tránh khỏi những biến động bất ngờ. So với mức giá vùng đỉnh từ đầu năm, giá vàng trong nước cũng đã giảm khoảng 30%, khiến nhiều người nghĩ đến việc mua vào song ông Tú cho rằng, người dân nên cân nhắc mua vào.

“Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm trong nước vẫn cao, việc “bắt đáy” vàng tuy có vẻ an toàn với tầm nhìn dài hạn, nhưng tôi cho rằng, có thể quan sát thêm để rõ ràng xu hướng”, ông Tú khuyến nghị.

Giá vàng giảm sâu có thể mở ra cơ hội tích lũy nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thị trường chưa tìm được điểm cân bằng.

Giá vàng giảm sâu có thể mở ra cơ hội tích lũy nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thị trường chưa tìm được điểm cân bằng.

Với người chưa nắm giữ vàng và đang có ý định mua tích lũy, việc chờ thị trường ổn định hơn là lựa chọn cần cân nhắc. Không nên dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để mua vàng tại một thời điểm, càng không nên vay tiền để đầu tư khi xu hướng giá chưa rõ ràng. Nếu vẫn muốn tích lũy vàng, người mua cần xác định thời gian nắm giữ dài hạn và sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi.

Đối với người đang nắm giữ vàng, quyết định bán ra cần căn cứ vào giá mua ban đầu, nhu cầu sử dụng tiền và tỷ trọng vàng trong tổng tài sản. Nếu không chịu áp lực tài chính, không nhất thiết phải bán tháo chỉ vì lo ngại giá tiếp tục giảm. Ngược lại, nếu cần tiền cho những nhu cầu thiết yếu hoặc đang tập trung quá nhiều tài sản vào vàng, việc bán một phần để cân đối nguồn vốn là phương án có thể tính đến.

Ngoài ra khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng có thể khiến người mua chịu lỗ ngay cả khi giá thị trường không giảm thêm đáng kể.

Trong bối cảnh hiện nay, không chạy theo tâm lý đám đông. Giá vàng giảm sâu có thể mở ra cơ hội tích lũy nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thị trường chưa tìm được điểm cân bằng. Quan sát thêm diễn biến, cân đối khả năng tài chính và xác định rõ mục đích mua vàng sẽ giúp người dân tránh những quyết định vội vàng.