Giá vàng hôm nay 29/5: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm sâu

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 154,5 triệu đồng/lượng; giá bán 157,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giá bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 28/5. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm sâu

Chiều 28/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội đảo chiều giảm so với chốt phiên liền trước. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 154,3– 157,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 28/5.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng 28/5.

Cuối giờ chiều 28/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.395 USD/oz, giảm 15 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/5: 1 USD = 26.393 VND, giá vàng thế giới tương đương 139,75 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 17,75 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.