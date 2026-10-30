Giá vàng hôm nay 30/10: Giá vàng SJC ổn định, vàng thế giới giảm

Giá vàng SJC bán ra 142,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 29/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139,7 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 142,7 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC không có sự biến động ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI cũng niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 139,7 – 142,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 29/10. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC chiều 29/10 bán ra 142,7 triệu đồng/lượng

Chiều 29/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 135,2 – 139,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG được DOJI niêm yết ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định so với phiên giao dịch sáng 29/10.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm

Chiều 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở quanh mức 4.028 USD/oz, giảm so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều 29/10: 1 USD = 26.020 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,27 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,43 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều ngày 29/10/2026.

Diễn biến này xảy ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,75-4% tại cuộc họp ngày 28-10 theo giờ Mỹ, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên, quyết định giữ nguyên lãi suất chưa giúp vàng thoát áp lực bán. Fed đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh, đồng thời cho biết lạm phát vẫn ở mức cao. Cơ quan này cần thêm dữ liệu để xác định định hướng chính sách tiền tệ phù hợp nhằm đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Thị trường vàng hiện đang ở giai đoạn giao dịch giằng co khi lập trường kiên quyết kiểm soát lạm phát của Fed tiếp tục tạo rào cản tâm lý lên kim loại quý trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định ở vùng đỉnh nhờ nhu cầu nắm giữ cao, khiến khoảng cách chênh lệch mua – bán ở nhiều thương hiệu tiếp tục nới rộng. Xu hướng ngắn hạn tiếp theo của giá vàng sẽ phụ thuộc lớn vào phản ứng của giới đầu tư đối với dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ, nhà đầu tư nên theo dõi sát các mốc kỹ thuật và dữ liệu vĩ mô sắp công bố để có quyết định giao dịch phù hợp.

Giá năng lượng neo cao làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.