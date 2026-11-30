Vàng SJC niêm yết 131-136 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 131 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 136 triệu đồng/lượng đi ngang so với phiên sáng 29/11. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 131-136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 5 triệu đồng/lượng.

Chiều 29/11, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 129,5-134,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 5 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 29/11, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng đi ngang so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 129,5 -134,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 5 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 129,5 -134,5 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 29/11 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới cũng đi ngang so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.653 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/11: 1 USD= 26.030 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 114,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng tăng khi dự đoán Fed tiếp tục tăng lãi suất

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ ngày thứ sáu, tiếp tục đà phục hồi từ mức thấp gần đây nhờ sự tăng giá của cổ phiếu công nghệ, tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện và nhu cầu vàng vật chất từ ​​Trung Quốc tăng trở lại, hỗ trợ kim loại quý bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng đô la mạnh hơn.

Vàng đã phục hồi trên mức 3.650,00 USD/ounce sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng vào đầu tuần này. Đà tăng này trùng với hiệu suất hàng tuần mạnh nhất của Phố Wall kể từ tháng 4 năm 2025, mặc dù hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn hôm thứ năm. Vào lúc 4:46 chiều EST, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức gần 3.653,00 USD/ounce, tăng 87,50 USD, tương đương 2,45%. Giá vàng dao động trong khoảng từ 3.569,60 USD đến 3.686,00 USD trong ngày.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá vượt qua vùng kháng cự 3,650 USD đến 3,697 USD một cách dứt khoát, với mục tiêu phục hồi bền vững hướng đến vùng giá 3,780 USD đến 3,800 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ bền vững dưới mức 3,595 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 3,520 USD và sau đó là 3,503 USD. Mức kháng cự đầu tiên được thấy ở 3,650 USD và sau đó là 3,697 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên được thấy ở 3,595 USD và sau đó là 3,520 USD.