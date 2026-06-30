Giá vàng hôm nay 30/6: Giá vàng SJC ổn định mức 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên ngày 29/6 ở mức 145 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 148 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên ngày 29/6 ở mức 145 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 148 triệu đồng/lượng

Cuối ngày 29/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,9 – 147,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 29/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.033,52 USD/oz, giảm 27,86 USD/oz so với chốt phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 29/6: 1 USD = 26.461 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,59 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,41 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 29/6/2026.