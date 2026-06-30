Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch sáng 30/6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146 triệu đồng/lượng, giảm so với phiên chiều 29/6. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 30/6 niêm yết ở mức 143- 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội, đầu giờ sáng 30/6, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng giảm so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 143 -146 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (30/6) - theo giờ Việt Nam, tại thị trường quốc tế giá vàng giảm 62,3 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.971,2 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/6: 1 USD = 26.466 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 19,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 30/6: Vàng trong nước có giá 143-146 triệu đồng/lượng

Trước đó, cuối phiên ngày 29/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 148 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 29/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,9 – 147,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145 – 148 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 29/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.033,52 USD/oz, giảm 27,86 USD/oz so với chốt phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 29/6: 1 USD = 26.461 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,59 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,41 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 29/6/2026.