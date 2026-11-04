Giá vàng hôm nay 4/11: Giá vàng SJC tăng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào sáng ngày 4/11 ở mức 138,2 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 141,2 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng ngày 4/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 134,3 – 138,3 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được DOJI niêm yết ở mức 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới tăng

Sáng ngày 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco tăng, hiện giao dịch quanh mức 3.948 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng ngày 4/11: 1 USD = 25.960 VND, giá vàng thế giới tương đương 123,48 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,72 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 4/11/2026.

Giá vàng ngày 3/11, vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 3/11 ở mức 137,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 140,6 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 137,6 – 140,6 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều ngày 3/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 133,7 – 137,7 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, chiều ngày 3/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.911,59 USD/oz, giảm 37,1 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 3/11: 1 USD = 25.940 VND, giá vàng thế giới tương đương 122,24 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,36 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 3/11/2026

Cảnh báo vàng có thể giảm sâu hơn

Đợt bán tháo đã khiến quan điểm của giới phân tích Phố Wall thay đổi đáng kể. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn chuyên gia không còn kỳ vọng giá kim loại quý sớm phục hồi.

Trong số 16 nhà phân tích tham gia khảo sát, chỉ một người, tương đương 6%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Có 10 người, chiếm 63%, cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm, trong khi 5 người còn lại, tương đương 31%, dự báo thị trường đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng rõ ràng.

Khảo sát giá vàng tuần này của Kitco News chỉ ra, 63% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm, trong khi 53% nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng giá phục hồi.

Ảnh minh họa: TTXVN

Trái ngược với giới chuyên nghiệp, nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ quan điểm lạc quan hơn. Trong cuộc thăm dò trực tuyến với 184 người tham gia, có 98 người, tương đương 53%, kỳ vọng giá vàng tăng. Trong khi đó, 56 người, chiếm 30%, dự báo giá giảm và 30 người còn lại cho rằng giá sẽ ổn định.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định sức hấp dẫn của vàng đang suy giảm sau đợt điều chỉnh mạnh. Ông cho rằng nếu giá tiếp tục lập mức thấp mới trong năm, vùng 3.750 đến 3.850 USD/ounce có thể trở thành khu vực cần theo dõi.

Trong khi đó, ông Adam Button, người đứng đầu bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, cũng nghiêng về khả năng giá vàng tiếp tục đi xuống. Ông cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và nguy cơ xung đột với Iran leo thang có thể khiến tâm lý né tránh rủi ro gia tăng, kéo theo những biến động bất lợi trên thị trường.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management, cũng có quan điểm tiêu cực đối với vàng trong tuần tới. Theo ông, việc giá kim loại quý đánh mất mốc 4.000 USD/ounce là tín hiệu kỹ thuật quan trọng.

Đáng chú ý, ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, cảnh báo vàng và bạc có thể bước vào một đợt điều chỉnh sâu và kéo dài hơn sau khi phá vỡ các vùng hỗ trợ ngắn hạn.

Bên cạnh dữ liệu kinh tế, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và diễn biến xung đột với Iran cũng có thể tác động đến tâm lý thị trường.

Dù triển vọng ngắn hạn đang kém tích cực, một số chuyên gia vẫn cho rằng đợt giảm hiện tại chưa đủ để phủ nhận các yếu tố hỗ trợ dài hạn của vàng. Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng những nhịp điều chỉnh có thể tạo cơ hội mua vào đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Tuy nhiên, điều kiện để vàng lấy lại đà tăng sẽ phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi trong chính sách tiền tệ. Việc Fed tạm dừng tăng lãi suất chưa đủ tạo ra động lực mới. Thị trường cần những dấu hiệu rõ ràng hơn về khả năng giảm lãi suất và hạ nhiệt áp lực lạm phát. Trong thời gian chờ đợi, vàng vẫn có nguy cơ chịu sức ép từ hoạt động chốt lời, thanh lý vị thế và nhu cầu nắm giữ tiền mặt của nhà đầu tư.