Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng trong nước cao nhất 144,5 triệu đồng/lượng

Mở phiên giao dịch sáng 5/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,5 triệu đồng/lượng tăng so với phiên chiều 4/11. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 5/11 niêm yết ở mức 141,5- 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 5/11, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng tăng so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 139-143 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (5/11) theo giờ Việt Nam tại thị trường quốc tế giá vàng tăng 82,2 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.130,2 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 5/11: 1 USD = 25.910 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 15,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào chiều ngày 4/11 ở mức 139,4 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 142,4 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 139,4 – 142,4 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 4/11, giá vàng SJC bán ra 142,4 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Sáng ngày 4/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cùng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch sáng 4/11.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được DOJI niêm yết ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng thế giới tiếp đà tăng

Chiều ngày 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco tăng, hiện giao dịch quanh mức 4.048 USD/oz

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều ngày 4/11: 1 USD = 25.910 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,36 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,04 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều ngày 4/11/2026.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, kéo đồng USD suy yếu và thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn. Diễn biến này được kỳ vọng tạo lực hỗ trợ cho giá vàng trong nước ngày 5/11, dù chênh lệch giữa giá vàng nội và ngoại vẫn là yếu tố đáng chú ý.

Động lực chính hỗ trợ kim loại quý đến từ sự suy yếu của đồng USD và đà giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Đồng bạc xanh giảm giá khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu đi xuống làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Bên cạnh đó, kết quả bầu cử cũng làm gia tăng lo ngại về những bất ổn trong chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Giới đầu tư quan tâm đến khả năng đảng Dân chủ sử dụng quyền kiểm soát Quốc hội để gia tăng giám sát các quyết sách của Nhà Trắng, đặc biệt liên quan đến ngân sách, chính sách tài khóa và các quy định đối với nền kinh tế.

Với diễn biến tăng mạnh của giá vàng quốc tế sau kết quả bầu cử Mỹ, thị trường trong nước có khả năng điều chỉnh tiếp tục tăng trong ngày 5/11. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn có thể cùng chịu tác động từ xu hướng đi lên của giá thế giới, song mức tăng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thời điểm các doanh nghiệp cập nhật bảng giá và diễn biến tỷ giá USD/VND.

Đánh giá trong ngày 5/11, giá vàng có triển vọng được hỗ trợ bởi tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn sau biến động chính trị tại Mỹ và sự suy yếu của đồng USD. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng lãi suất Fed và dữ liệu việc làm sắp công bố. Những yếu tố này có thể khiến giá vàng biến động mạnh, thậm chí đảo chiều sau nhịp tăng do tác động từ kết quả bầu cử.