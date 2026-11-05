English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng trong nước cao nhất 144,5 triệu đồng/lượng

Thứ Năm, 09:35, 05/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 5/11 tại SJC đang niêm yết 141,5-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng so với phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới có giá 4.130,2 USD/oz.

Mở phiên giao dịch sáng 5/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,5 triệu đồng/lượng tăng so với phiên chiều 4/11. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 5/11 niêm yết ở mức 141,5- 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 5/11, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng tăng so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 139-143 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (5/11) theo giờ Việt Nam tại thị trường quốc tế giá vàng tăng 82,2 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.130,2 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 5/11: 1 USD = 25.910 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 15,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào chiều ngày 4/11 ở mức 139,4 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 142,4 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 139,4 – 142,4 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 5 11 vang trong nuoc cao nhat 144,5 trieu dong luong hinh anh 1
Chiều 4/11, giá vàng SJC bán ra 142,4 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Sáng ngày 4/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cùng cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch sáng 4/11.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được DOJI niêm yết ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng thế giới tiếp đà tăng

Chiều ngày 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco tăng, hiện giao dịch quanh mức 4.048 USD/oz

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều ngày 4/11: 1 USD = 25.910 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,36 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,04 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều ngày 4/11/2026.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, kéo đồng USD suy yếu và thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn. Diễn biến này được kỳ vọng tạo lực hỗ trợ cho giá vàng trong nước ngày 5/11, dù chênh lệch giữa giá vàng nội và ngoại vẫn là yếu tố đáng chú ý.

Động lực chính hỗ trợ kim loại quý đến từ sự suy yếu của đồng USD và đà giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Đồng bạc xanh giảm giá khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu đi xuống làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Bên cạnh đó, kết quả bầu cử cũng làm gia tăng lo ngại về những bất ổn trong chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Giới đầu tư quan tâm đến khả năng đảng Dân chủ sử dụng quyền kiểm soát Quốc hội để gia tăng giám sát các quyết sách của Nhà Trắng, đặc biệt liên quan đến ngân sách, chính sách tài khóa và các quy định đối với nền kinh tế.

Với diễn biến tăng mạnh của giá vàng quốc tế sau kết quả bầu cử Mỹ, thị trường trong nước có khả năng điều chỉnh tiếp tục tăng trong ngày 5/11. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn có thể cùng chịu tác động từ xu hướng đi lên của giá thế giới, song mức tăng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thời điểm các doanh nghiệp cập nhật bảng giá và diễn biến tỷ giá USD/VND.

Đánh giá trong ngày 5/11, giá vàng có triển vọng được hỗ trợ bởi tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn sau biến động chính trị tại Mỹ và sự suy yếu của đồng USD. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng lãi suất Fed và dữ liệu việc làm sắp công bố. Những yếu tố này có thể khiến giá vàng biến động mạnh, thậm chí đảo chiều sau nhịp tăng do tác động từ kết quả bầu cử.

 

Lê Thanh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 4/11: Giá vàng SJC tăng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 4/11: Giá vàng SJC tăng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 4/11, SJC quay đầu tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, giá mua – bán ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở quanh mức 3.948 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 4/11: Giá vàng SJC tăng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/11: Giá vàng SJC tăng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 4/11, SJC quay đầu tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, giá mua – bán ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở quanh mức 3.948 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 3/11: Giá vàng SJC tăng mạnh 1,2 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 3/11: Giá vàng SJC tăng mạnh 1,2 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng ngày 3/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC trong nước tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết giá mua vào ở mức 138,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 141,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 3/11: Giá vàng SJC tăng mạnh 1,2 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 3/11: Giá vàng SJC tăng mạnh 1,2 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng ngày 3/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC trong nước tăng mạnh 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết giá mua vào ở mức 138,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 141,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng
Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở đầu phiên ngày 2/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước, trong khi đó vàng thế giới tiếp tục giảm về mức 4.088,75 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng trong nước và thế giới cùng tăng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở đầu phiên ngày 2/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước, trong khi đó vàng thế giới tiếp tục giảm về mức 4.088,75 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 31/10: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm mạnh
Giá vàng hôm nay 31/10: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm mạnh

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, ngày 31/10, giá vàng SJC trong giao dịch ở mức 136 – 139 triệu đồng mua vào và bán ra. So với phiên liền trước, giá vàng giảm ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó giá vàng thế giới giảm về mức 3,875.5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 31/10: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 31/10: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm mạnh

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, ngày 31/10, giá vàng SJC trong giao dịch ở mức 136 – 139 triệu đồng mua vào và bán ra. So với phiên liền trước, giá vàng giảm ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó giá vàng thế giới giảm về mức 3,875.5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng trong nước có giá 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng trong nước có giá 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 30/10 tại SJC đang niêm yết 138,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm so với phiên trước. Cùng lúc, giá vàng thế giới có giá 4.008,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng trong nước có giá 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng trong nước có giá 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 30/10 tại SJC đang niêm yết 138,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm so với phiên trước. Cùng lúc, giá vàng thế giới có giá 4.008,8 USD/oz.

 
Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá