Giá vàng hôm nay 6/11: Vàng SJC giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 6/11, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 13,87 - 14,22 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) tăng 300.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,56 - 5,7 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) tăng 130.000 đồng/set so với phiên giao dịch trước.

Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng; giá bán là 141 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 138,5– 142,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 6/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 135,5 – 139,5 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 6/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.074,1 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 6/11: 1 USD = 25.810 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,4 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC 142,5 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/11, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,5 triệu đồng/lượng giảm nhẹ so với phiên sáng 5/11. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 5/11, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch 138,4-142,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra, chênh lệch 2 chiều mua bán 4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 5/11, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI giảm nhẹ so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 138,4-142,4 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 5/11 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm 16,2 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.124 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 6/11: 1 USD= 25.910 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 128,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới tăng sau chiến thắng của đảng Dân chủ

Theo Kitco NewsWire, giá vàng giao ngay tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ, khi chiến thắng vang dội của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khiến đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc và giá dầu thô giảm, khuyến khích nhu cầu mua vào kim loại quý tăng trở lại.

Kết quả bầu cử đã giúp đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, làm dấy lên kỳ vọng về tình trạng bế tắc lập pháp và khả năng chi tiêu tài chính bị hạn chế hơn trong thời gian còn lại nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Hy vọng về các cuộc đàm phán được nối lại giữa Washington và Tehran cũng giúp giảm bớt rủi ro địa chính trị trên thị trường năng lượng, mang lại sự giảm nhẹ hơn nữa những lo ngại về lạm phát.

Tại phiên giao dịch chiều được xác nhận gần nhất, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức gần 4.065,90 USD/ounce, tăng 136,50 USD, tương đương 3,47%.