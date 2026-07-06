Giá vàng hôm nay 6/7: Giá vàng SJC ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch 5/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không thay đổi so với phiên giao dịch buổi sáng. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng cũng được giữ nguyên ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không biến động so với đầu ngày. Khoảng cách giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng giao dịch ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, thị trường tiếp tục ghi nhận diễn biến đi ngang. Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi vàng nhẫn DOJI được giao dịch ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, vào chiều 5/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đứng ở mức 4.175,03 USD/oz, gần như không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank ngày 5/7 (1 USD = 26.463 đồng), giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,11 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 18,29 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC trong nước.