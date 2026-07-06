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Giá vàng hôm nay 6/7: Vàng trong nước giao dịch 148,4-151,4 triệu đồng/lượng

Thứ Hai, 05:10, 06/07/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay mở cửa phiên giao dịch 6/7 tại SJC đang niêm yết 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng so với phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới có giá 4.197,8 USD/oz.

Mở phiên giao dịch sáng 6/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 148,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 151,4 triệu đồng/lượng tăng so với phiên chiều 5/7. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 6/7 niêm yết ở mức 148,4- 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 6/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng tăng so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 148,4 -151,4 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (6/7) theo giờ Việt Nam tại thị trường quốc tế giá vàng tăng 22,8 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.197,8 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 6/7: 1 USD = 26.462 VND, giá vàng thế giới tương đương 133,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 17,6 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 6 7 vang trong nuoc giao dich 148,4-151,4 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng miếng giao dịch  ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch 5/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không thay đổi so với phiên giao dịch buổi sáng. Chênh lệch giữa giá mua và bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng cũng được giữ nguyên ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không biến động so với đầu ngày. Khoảng cách giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, thị trường tiếp tục ghi nhận diễn biến đi ngang. Vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), trong khi vàng nhẫn DOJI được giao dịch ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, vào chiều 5/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đứng ở mức 4.175,03 USD/oz, gần như không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank ngày 5/7 (1 USD = 26.463 đồng), giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,11 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 18,29 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC trong nước.

PV/VOV.VN
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