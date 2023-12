Giá vàng hôm nay 7/12: Vàng SJC tăng nhẹ lên mức 74,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng 7/12 ở mức 73,1 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 74,3 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 1,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 72,9 – 74,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 1,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sáng 7/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch trên sàn Kitco ở mức 2035,7 USD/oz, tăng 16,3 USD/oz so với phiên cuối ngày hôm qua.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 7/12: 1 USD = 24.440 VND, giá vàng thế giới tương đương 59,94 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,36 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 7/12/2023.

Giá vàng trong nước giảm 200.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước cuối ngày 6/12 được Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 73 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 74,20 triệu đồng/lượng, cùng giảm 200.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với thời điểm mở phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 1,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng mua vào - bán ra được Tập đoàn DOJI niêm yết cuối phiên giao dịch ngày 6/12 đang ở mức 72,90 – 74,20 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên sáng, giá vàng tại DOJI tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI vẫn duy trì ở mức 1,3 triệu đồng/lượng.

Vàng tiếp tục được xem là kênh đầu tư an toàn

Giá vàng thế giới mở phiên giao dịch 6/12 (theo giờ Mỹ) đi ngang so với cuối phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện đang ở mức 2.019,4 USD/oz, chỉ giảm 0,3 USD/oz so với cuối phiên giao dịch 5/12. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 24.435 VND, giá vàng thế giới tương đương 59,43 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,77 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 6/12.

Theo phân tích kỹ thuật, giá vàng có xu hướng đi lên khá mạnh

Giá vàng thế giới có cú giảm giá mạnh trong phiên 5/12 trên thị trường châu Á và châu Âu được xem là một đợt điều chỉnh sau khi tăng sốc. Mặc dù trong ngắn hạn, vàng chịu áp lực từ chỉ số USD phục hồi nhẹ và giá dầu giảm, nhưng theo phân tích kỹ thuật giá vàng có xu hướng đi lên khá mạnh.

Về dài hạn, đồng USD khó tránh khỏi xu hướng giảm, khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm đảo chiều chính sách tiền tệ. Giá vàng vẫn được xem đang trong xu hướng uptrend khá rõ ràng.

Nhiều chuyên gia nhận định, vàng tiếp tục được xem là kênh đầu tư an toàn, trong bối cảnh thế giới đầy bất định và Ngân hàng Trung ương các nước vẫn không ngừng đẩy mạnh mua mặt hàng kim loại quý này. Cùng với đó, cuộc xung đột tại Trung Đông vẫn leo thang sẽ là yếu tố hỗ trợ khiến vàng khó giảm sâu, kể cả trong ngắn hạn.