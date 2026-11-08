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Giá vàng hôm nay 8/11: Giá vàng trong nước và thế giới đi ngang

Chủ Nhật, 05:10, 08/11/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước giờ mở cửa phiên giao dịch 8/11, giá vàng SJC ổn định ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.070,5 USD/oz.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn đi ngang

Giá vàng hôm nay, đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng; giá bán là 141 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 7/11. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua vào – bán ra ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 7/11. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 8 11 gia vang trong nuoc va the gioi di ngang hinh anh 1
Giá vàng SJC và vàng nhẫn đi ngang

Chiều 7/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giữ trên 4.000 USD/ounce

Cuối giờ chiều 7/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.070,5 USD/oz, không thay đổi so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 7/11: 1 USD = 25.780 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,43 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,57 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, sự thay đổi mạnh mẽ trong chính trường nội địa Mỹ, khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để nắm quyền kiểm soát Quốc hội đã giúp đẩy giá vàng trở lại trên mức 4.000 USD/ounce. Kim loại quý này đã giữ vững được mức giá quan trọng này khi kết thúc tuần, ngay cả khi thị trường lao động Mỹ dường như đang hoạt động hết công suất trở lại.

Tuy nhiên, bất chấp sự phục hồi và lạc quan của thị trường, các nhà phân tích đã có cái nhìn thận trọng hơn vì nguy cơ tăng lãi suất vẫn luôn hiện hữu. Ông Phillip Streible, Chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures nhận định, lạm phát cao hơn dự kiến trong tuần tới có thể củng cố khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12, kéo giá vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Dù vậy, ông Streible cho rằng, đây có thể là đợt điều chỉnh cuối cùng của giá vàng. Theo ông, kết quả bầu cử đã làm suy yếu hoạt động kinh tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ảnh hưởng đến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Diễn biến này có thể buộc Fed từ bỏ xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó tạo động lực cho giá vàng tăng trở lại.

PV/VOV.VN
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