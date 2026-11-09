Giá vàng hôm nay 9/11: Vàng miếng SJC duy trì mức 138 - 141 triệu đồng/lượng



Giá vàng SJC đi ngang ở 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch ngày 9/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 138 triệu đồng/lượng; giá bán 141 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự với vàng SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm trước phiên 9/11 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá bán ra so với phiên hôm trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay vàng miếng duy trì ở mức giá 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội cuối ngày 8/11 cũng không có biến động so với phiên sáng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết mua vào - bán ra ở 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, ngang mức giá so cuối phiên 7/11.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 8/11 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, giữ giá mua vào, bán ra so với cuối phiên 7/11. Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua bán vàng nhẫn tròn trơn 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá hôm trước.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trước tuần giao dịch mới. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.071,6 USD/oz, tăng 1 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/11: 1 USD = 25.780 VND, sau khi trừ các khoản thuế, phí, giá vàng thế giới hiện tương đương 126,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm cuối ngày 8/11.

USD suy yếu hỗ trợ giá vàng

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện tương đương và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Diễn biến chính trị này đồng thời đi kèm với sự suy yếu của đồng USD, khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng.

Vàng được định giá trên thị trường quốc tế bằng đồng USD. Do đó, khi đồng bạc xanh suy yếu, kim loại quý thường trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể hỗ trợ nhu cầu vàng vật chất và góp phần đẩy giá kim loại quý tăng cao.

Vì vậy, đà giảm của đồng USD đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng khi nhà đầu tư đánh giá kết quả bầu cử. Bên cạnh đó, giá vàng cao hơn có thể cải thiện triển vọng doanh thu của các doanh nghiệp khai khoáng, đặc biệt khi sản lượng và chi phí vận hành tương đối ổn định.

Tuy nhiên, mức độ chuyển hóa từ giá vàng tăng sang lợi nhuận cao hơn còn phụ thuộc vào chi phí sản xuất, sản lượng khai thác và các yếu tố vận hành khác của từng doanh nghiệp.