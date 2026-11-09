English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 9/11: Vàng miếng SJC duy trì mức 138 - 141 triệu đồng/lượng

Thứ Hai, 05:10, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch ngày 9/11, Công ty SJC đang niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng lên 4.071,6 USD/oz.


Giá vàng SJC đi ngang ở 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch ngày 9/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 138 triệu đồng/lượng; giá bán 141 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự với vàng SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm trước phiên 9/11 niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá bán ra so với phiên hôm trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 9 11 vang mieng sjc duy tri muc 138 - 141 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng hôm nay vàng miếng duy trì ở mức giá 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng ở Hà Nội cuối ngày 8/11 cũng không có biến động so với phiên sáng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết mua vào - bán ra ở 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, ngang mức giá so cuối phiên 7/11.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 8/11 niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, giữ giá mua vào, bán ra so với cuối phiên 7/11. Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua bán vàng nhẫn tròn trơn 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá hôm trước.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trước tuần giao dịch mới. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.071,6 USD/oz, tăng 1 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/11: 1 USD = 25.780 VND, sau khi trừ các khoản thuế, phí, giá vàng thế giới hiện tương đương 126,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra thời điểm cuối ngày 8/11.

USD suy yếu hỗ trợ giá vàng

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện tương đương và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Diễn biến chính trị này đồng thời đi kèm với sự suy yếu của đồng USD, khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng.

Vàng được định giá trên thị trường quốc tế bằng đồng USD. Do đó, khi đồng bạc xanh suy yếu, kim loại quý thường trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể hỗ trợ nhu cầu vàng vật chất và góp phần đẩy giá kim loại quý tăng cao.

Vì vậy, đà giảm của đồng USD đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng khi nhà đầu tư đánh giá kết quả bầu cử. Bên cạnh đó, giá vàng cao hơn có thể cải thiện triển vọng doanh thu của các doanh nghiệp khai khoáng, đặc biệt khi sản lượng và chi phí vận hành tương đối ổn định.

Tuy nhiên, mức độ chuyển hóa từ giá vàng tăng sang lợi nhuận cao hơn còn phụ thuộc vào chi phí sản xuất, sản lượng khai thác và các yếu tố vận hành khác của từng doanh nghiệp.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 8/11: Giá vàng trong nước và thế giới đi ngang
Giá vàng hôm nay 8/11: Giá vàng trong nước và thế giới đi ngang

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước giờ mở cửa phiên giao dịch 8/11, giá vàng SJC ổn định ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.070,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 8/11: Giá vàng trong nước và thế giới đi ngang

Giá vàng hôm nay 8/11: Giá vàng trong nước và thế giới đi ngang

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước giờ mở cửa phiên giao dịch 8/11, giá vàng SJC ổn định ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.070,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 7/11: Vàng SJC bán ra 141 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 7/11: Vàng SJC bán ra 141 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 7/11, giá vàng SJC ổn định ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giảm nhẹ về mức 4.070,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 7/11: Vàng SJC bán ra 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/11: Vàng SJC bán ra 141 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 7/11, giá vàng SJC ổn định ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giảm nhẹ về mức 4.070,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 6/11: Vàng SJC giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 6/11: Vàng SJC giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng sáng 6/11, vàng SJC mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.074,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 6/11: Vàng SJC giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/11: Vàng SJC giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng sáng 6/11, vàng SJC mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.074,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng trong nước cao nhất 144,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng trong nước cao nhất 144,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 5/11 tại SJC đang niêm yết 141,5-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng so với phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới có giá 4.130,2 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng trong nước cao nhất 144,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 5/11: Vàng trong nước cao nhất 144,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 5/11 tại SJC đang niêm yết 141,5-144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng so với phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới có giá 4.130,2 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 4/11: Giá vàng SJC tăng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 4/11: Giá vàng SJC tăng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 4/11, SJC quay đầu tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, giá mua – bán ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở quanh mức 3.948 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 4/11: Giá vàng SJC tăng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/11: Giá vàng SJC tăng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 4/11, SJC quay đầu tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, giá mua – bán ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở quanh mức 3.948 USD/oz.

 
Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá