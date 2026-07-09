Giá vàng hôm nay 9/7: Giá vàng trong SJC giảm, mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên ngày 8/7 ở mức 146,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 149,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong SJC cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng/lượng

Cuối ngày 8/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 8/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.081,94 USD/oz, giảm 16,79 USD/oz so với chốt phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 8/7: 1 USD = 26.466 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,15 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,35 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 8/7/2026.