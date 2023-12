Giá vàng liên tục lập đỉnh nhưng không "tạo sóng"

Giá vàng liên tục lập đỉnh bởi chuỗi ngày tăng giá và lập mốc lịch sử. Từ 15h25 chiều 26/12, giá vàng SJC đã chính thức đạt mốc bán ra 79 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào đã lên tới 77 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau 1 tuần giao dịch với diễn biến cơ bản là tăng, giá vàng SJC từ mức 73,55 - 74,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) đã tăng tương ứng 3,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 4,60 triệu đồng/lượng (giá bán ra).

Thị trường vàng vắng những giao dịch lớn

Tại thị trường Hà Nội trưa 26/12, trái với sức tăng “nóng” của giá vàng, giao dịch tại các DN kinh doanh vàng - bạc không sôi động như nhiều năm trước đây, với tâm lý của người dân và giới đầu tư tranh thủ “lướt sóng” mua - bán vàng kiếm lời mỗi khi giá vàng có biến động mạnh. Lượng khách giao dịch tại các cửa hàng kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ, DOJI, Minh Trang, Khánh Linh… trên tuyến phố Trần Nhân Tông trưa nay khá vắng vẻ.

Lượng khách giao dịch tại các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội không tăng đột biến

Nhân viên tại Bảo Tín Minh Châu cho biết, nhiều ngày qua giá vàng liên tục tăng nhưng giao dịch tăng không nhiều. Lượng khách đến cửa hàng mua và bán vàng với tỷ lệ gần như ngang bằng, chủ yếu là người dân mua vàng lẻ số lượng ít, hoặc khách mua vàng trang sức phục vụ cho cưới hỏi và không có giao dịch nào quá lớn gây chú ý.

“Giao dịch tại cửa hàng vẫn bình thường, không có cảnh chen lấn xô đẩy mua bán như nhiều năm trước, nên khả năng phục vụ của cửa hàng hoàn toàn đáp ứng tốt. Giá vàng tăng nhanh và liên tục nên có nhiều khả năng người dân còn theo dõi thêm, chờ đúng thời điểm để mua và bán vàng”, nhân viên ở đây phỏng đoán.

Bà Hồ Thị Thái (Ba Đình, Hà Nội) - khách hàng mua vàng trang sức tại Bảo Tín Minh Châu cho biết, bà qua cửa hàng mua sắm nữ trang làm món đồ hồi môn chuẩn bị cho đám cưới của con gái. “Giá vàng nhìn chung có tăng nhưng vàng trang sức tăng không nhiều. Tôi lo ngại cửa hàng đông người, chen lấn sẽ khó mua bán nên tôi đến vào buổi trưa, nhưng thấy cũng ít người nên giao dịch nhìn chung rất nhanh chóng”, bà Thái chia sẻ.

Anh Nguyễn Tiến Mạnh (nhà ở Bạc Mai, quận Hai Bà Trưng) có mặt tại cửa hàng vàng của DOJI thì cho biết, thấy thông tin giá vàng tăng cao lại đang có mấy cây vàng tích giữ từ những năm trước nên qua cửa hàng xem giao dịch theo chiều hướng nào để quyết định đầu tư. “Nhiều người đang có tâm lý như tôi, thấy giá vàng tăng sẽ tìm cách bán kiếm lời, nhưng với diễn biến giá như hiện nay, có nhiều khả năng vàng còn tăng nên giờ bán rồi sau mua lại cũng khó, nên tôi sẽ chờ thêm một thời gian nữa”, anh Mạnh tâm sự.

Theo đại diện của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, riêng trong ngày hôm nay giá vàng đã tăng “choáng váng”. Giá vàng trong nước phiên sáng và chiều nay vẫn ở đỉnh cao và có xu hướng tiếp tục tăng. “Vì vậy, nhà đầu tư và người dân nên cân nhắc trước khi giao dịch. Mọi người nên thường xuyên theo dõi giá vàng trên các kênh chính thống để có quyết định đúng đắn nhất”, vị này đưa ra lời khuyên.

Khách giao dịch chủ yếu là người dân mua vàng lẻ số lượng ít, hoặc mua vàng trang sức phục vụ cho cưới hỏi

Không nên mạo hiểm với giá vàng

Nhận xét về giá vàng những ngày gần đây, Chuyên gia kinh tế, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh cho rằng, giá vàng tăng thời điểm cuối năm trong bối cảnh nhu cầu tăng cao cả ở thị trường thế giới và trong nước. Trong khi lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng đã giảm xuống thấp, thị trường bất động sản chưa hồi phục và dòng tiền đầu tư vào chứng khoán cũng hạn chế, giá vàng tăng được nhiều người xem như 1 kênh đầu tư có hiệu quả.

“Thị trường vàng trong nước không liên thông với thị trường thế giới, nguồn cung vàng trong nước lại bị hạn chế bởi chính sách nhập khẩu vàng. Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm vàng sẽ tăng lên và đây là điều kiện để đẩy giá vàng tăng cao. Tuy nhiên, các nhà đầu tư và người dân cũng không nên mạo hiểm với giá vàng, tránh bị thua lỗ khi giá vàng xuống thấp”, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh khuyến nghị.

Giá vàng thế giới sáng nay (26/12 – theo giờ Việt Nam) sau khi tăng qua nhiều phiên đang gần như đi ngang. Hiện giá vàng thế giới giao dịch tại 2.061,15 USD/oz, tương đương 61,62 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, theo Nhà đầu tư hàng hóa nổi tiếng Dennis Gartman, giá vàng có thể tăng cao trong thời gian tới và đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 2.150 USD/oz.

Trong phân tích mới đây với Kitco News, ông Dennis Gartman vẫn duy trì sự lạc quan về vàng khi cho rằng, kim loại quý sẽ được hỗ trợ bởi nhu cầu an toàn do lo ngại bất ổn địa chính trị gia tăng. Theo Gartman, mặc dù chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là động lực lớn nhất cho thị trường vàng trong năm 2023, nhưng nhu cầu trú ẩn an toàn được thúc đẩy bởi lo ngại bất ổn địa chính trị sẽ làm lu mờ mọi rủi ro lạm phát trong thời gian tới.

“Đầu tư vào vàng là để phòng ngừa rủi ro lạm phát và phòng ngừa những bất ổn địa chính trị. Trong bối cảnh các cuộc xung đột trên thế giới vẫn đang diễn ra, nhu cầu trú ẩn do lo ngại căng thẳng địa chính trị đang mạnh hơn”, Dennis Gartman bình luận.

Nhà đầu tư và người dân không nên mạo hiểm với giá vàng, tránh bị thua lỗ khi giá xuống thấp

Dự báo biến động của vàng trong tuần này, nhiều ý kiến cho rằng, giới đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các sự kiện bên ngoài như cuộc các xung đột Nga-Ukraine và Hamas-Israel. Diễn biến của các cuộc xung đột có thể có tác động lớn trên thị trường kim loại quý và bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng và khiến giá tăng cao.

Daniel Pavilonis - Chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures dự báo, giá vàng sẽ ổn định trên mức 2.000 USD/o do ảnh hưởng bởi rủi ro địa chính trị trên thế giới, trong đó bao gồm cả cuộc bầu cử tại Mỹ vào năm 2024 tới.