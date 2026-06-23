Giá vàng thế giới lao dốc, ai đang tranh thủ gom hàng?

Tân Chủ tịch FED có tầm ảnh hưởng lớn đến thị trường vàng

Theo Kitco News, bài phát biểu ra mắt mới đây của ông Kevin Warsh, tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), đã khiến giá vàng lao dốc, và dấy lên nhiều câu hỏi về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Dự báo giá vàng thế giới năm 2026: Có thể đạt 5.000 USD/ounce VOV.VN - Giá vàng đang tăng mạnh, vượt mốc 4.600 USD/ounce, phản ánh làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn của dòng tiền toàn cầu. Trước những bất ổn địa chính trị, lo ngại về chính sách tiền tệ và kỳ vọng hạ lãi suất, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiến sát mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026.

Trong khoảng thời gian từ quyết định về lãi suất đến khi kết thúc cuộc họp báo của ông Kevin Warsh, giá vàng đã giảm 146 USD, tương đương 3,31%, chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ, khiến thị trường phải điều chỉnh lại toàn bộ cục diện chính sách tiền tệ. Việc bán tháo tiếp tục diễn ra vào phiên giao dịch ngay sau đó, với giá vàng tương lai đóng cửa giảm thêm 48,40 USD, tương đương 1,13%, xuống còn 4.227,90 USD/ounce.

Quyết định của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% - 3,75% được thông qua và không gây bất ngờ, song điều này có tác động lớn đến các tài sản nhạy cảm với lãi suất như vàng.

Tân Chủ tịch FED Kevin Warsh công bố các nhóm đặc nhiệm mới của Cục Dự trữ Liên bang nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 2%. FED sẽ giải quyết các vấn đề về truyền thông, bảng cân đối kế toán, nguồn dữ liệu, mối quan hệ giữa năng suất, việc làm và trí tuệ nhân tạo, cũng như khuôn khổ lạm phát nới rộng hơn.

Tân Chủ tịch FED Kevin Warsh (Ảnh: Kitco News)

Đồng đô la Mỹ đã biến động mạnh sau cuộc họp báo của FED. Vì vàng được định giá bằng USD và không trả lãi suất, nên đồng USD mạnh lên làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng thỏi và có xu hướng ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả.

Nếu lạm phát vẫn dai dẳng (giá năng lượng liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông cho thấy điều đó có thể xảy ra) thì vai trò của vàng như một phương tiện lưu trữ giá trị và phòng ngừa lạm phát có thể được khẳng định lại.

Các ngân hàng trung ương sẽ tăng cường mua vàng?

Trong bối cảnh vàng gần đây đã vượt qua trái phiếu chính phủ Mỹ để trở thành tài sản dự trữ được ưu tiên nhất, kết quả của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) mới đây cho thấy nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục tăng.

Giá vàng lao dốc nhưng các ngân hàng trung ương vẫn âm thầm thu gom mạnh. (Ảnh minh họa: WGC)

Khảo sát thường niên về dự trữ vàng của khối ngân hàng trung ương do WGC thực hiện cho thấy 89% các nhà quản lý dự trữ dự báo các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới.

Theo khảo sát, mức kỷ lục 45% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết họ dự kiến sẽ tăng lượng vàng nắm giữ của tổ chức trong 12 tháng tới. Bên cạnh đó, 83% trong số này cho rằng vàng sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng dự trữ của các ngân hàng trung ương trong vòng 5 năm tới, cao hơn mức 76% ghi nhận trong cuộc khảo sát năm trước.

WGC nhận định, vàng đang đóng vai trò ngày càng mang tính chiến lược trong danh mục dự trữ của các ngân hàng trung ương. Hiện nay, 93% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết tổ chức của họ đang nắm giữ vàng, tăng đáng kể so với mức 81% ghi nhận trong cuộc khảo sát năm 2025. Trong khi đó, triển vọng của đồng USD với vai trò là đồng tiền dự trữ chủ chốt được đánh giá kém khả quan hơn, khi 74% nhà quản lý dự trữ được khảo sát dự báo tỷ trọng của đồng USD trong tổng dự trữ toàn cầu sẽ giảm trong vòng 5 năm tới.

Khi được hỏi về các yếu tố thúc đẩy quyết định nắm giữ vàng, mức kỷ lục 90% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết khả năng duy trì giá trị của vàng trong các giai đoạn khủng hoảng là lý do quan trọng nhất. Hai yếu tố được nhắc đến nhiều tiếp theo là khả năng bảo toàn giá trị trong dài hạn (84%) và đa dạng hóa danh mục dự trữ (82%).

Đáng chú ý, vai trò của vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị được đánh giá cao, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, khi có tới 85% nhà quản lý dự trữ được khảo sát tại các quốc gia này lựa chọn yếu tố này. Trong khi đó, tỷ lệ nhà quản lý dự trữ cho rằng yếu tố lịch sử và truyền thống là lý do để nắm giữ vàng tiếp tục giảm từ mức 62% trong năm 2025 xuống còn 46% trong năm nay.

Khảo sát cũng ghi nhận một xu hướng mới: các ngân hàng trung ương ngày càng điều chỉnh chiến lược lưu trữ vàng. Có 9% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết đã tăng lượng vàng được lưu trữ trong nước trong 12 tháng qua, cao hơn mức 5% ghi nhận trong cuộc khảo sát năm trước.

Trong khi đó, 10% cho biết đã đa dạng hóa các địa điểm lưu trữ vàng ở nước ngoài, tăng mạnh so với tỷ lệ 2% được ghi nhận một năm trước. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới, khi 7% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết có kế hoạch tăng lưu trữ vàng trong nước và 9% dự kiến sẽ đa dạng hóa các địa điểm lưu trữ vàng ở nước ngoài trong năm tới.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu kiêm Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết, kết quả khảo sát năm 2026 gửi đi một thông điệp rõ ràng: nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn đang trên đà tăng.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu kiêm Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC)

“Một tỷ lệ kỷ lục các nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết họ dự kiến sẽ tăng lượng vàng nắm giữ trong năm tới, trong khi phần lớn trong số này cũng kỳ vọng lượng vàng nắm giữ của các ngân hàng trung ương và tổ chức quốc tế trên toàn cầu sẽ tiếp tục tăng. Điều đáng chú ý là sự thay đổi trong cách các ngân hàng trung ương nhìn nhận vai trò của vàng. Ngày càng ít tổ chức xem vàng đơn thuần là một tài sản nắm giữ mang tính lịch sử, trong khi ngày càng nhiều tổ chức coi vàng là một khoản phân bổ tài sản chủ động và mang tính chiến lược trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngày càng lớn”, ông Shaokai Fan chia sẻ.