Giá vàng trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 10/11 ở mức 138,2 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 141,2 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 138,2 – 141,2 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Đầu ngày 10/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,8 – 140,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, đầu ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.137,44 USD/oz, tăng 43,84 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 10/11: 1 USD = 25.720 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,21 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,99 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 10/11/2026.

Trước đó, phiên giao dịch chiều tối 9/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 138,2 triệu đồng/lượng; giá bán là 141,2 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 137– 141 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10/11: Giá vàng SJC ổn định mức 141,2 đồng/lượng

Trong khi đó, ngày 9/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,8 – 140,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 135 – 139 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ ngày 9/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.093,6 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 9/11: 1 USD = 25.700 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, sự thay đổi mạnh mẽ trong chính trường nội địa Mỹ, khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để nắm quyền kiểm soát Quốc hội đã giúp đẩy giá vàng trở lại trên mức 4.000 USD/ounce. Kim loại quý này đã giữ vững được mức giá quan trọng này khi kết thúc tuần, ngay cả khi thị trường lao động Mỹ dường như đang hoạt động hết công suất trở lại.

USD suy yếu hỗ trợ giá vàng

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện tương đương và Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Diễn biến chính trị này đồng thời đi kèm với sự suy yếu của đồng USD, khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng.

Vàng được định giá trên thị trường quốc tế bằng đồng USD. Do đó, khi đồng bạc xanh suy yếu, kim loại quý thường trở nên rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Điều này có thể hỗ trợ nhu cầu vàng vật chất và góp phần đẩy giá kim loại quý tăng cao.

Vì vậy, đà giảm của đồng USD đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng khi nhà đầu tư đánh giá kết quả bầu cử. Bên cạnh đó, giá vàng cao hơn có thể cải thiện triển vọng doanh thu của các doanh nghiệp khai khoáng, đặc biệt khi sản lượng và chi phí vận hành tương đối ổn định.

Tuy nhiên, mức độ chuyển hóa từ giá vàng tăng sang lợi nhuận cao hơn còn phụ thuộc vào chi phí sản xuất, sản lượng khai thác và các yếu tố vận hành khác của từng doanh nghiệp.