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Giá vàng hôm nay 1/11: Vàng SJC đi ngang, nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu mới

Chủ Nhật, 05:10, 01/11/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, ngày 1/11, giá vàng SJC trong giao dịch ở mức 136  –  139 triệu đồng mua vào và bán ra. So với phiên liền trước, giá vàng ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó giá vàng thế giới giữ ở mức 3,875.5 USD/oz.

Vàng trong nước và thế giới ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 1/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 136 -139 triệu đồng/lượng,  ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 131,8 – 135,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giữ nguyên ở cả hai chiều mua và bán giá so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 134 – 138, tăng 200 ngàn đồng/lượng so với phiên liền trước.

Trong khi đó, cuối ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3,875.5 USD/oz, giữ nguyên so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 31/10: 1 USD = 25.990 VND, giá vàng thế giới tương đương 121,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,7 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

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Ảnh minh hoạ

Giá vàng thế giới có tiếp tục giảm trong năm 2026?

Đợt giảm giá mới nhất khiến giá vàng có nguy cơ giảm tháng thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, mức 4.000 USD hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ mong manh, sau nhiều lần thử thách trong các phiên gần đây.

Dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ là nguyên nhân dẫn đến đợt bán tháo. Tăng trưởng GDP quý III vượt kỳ vọng, trong khi lạm phát PCE tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước và 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do đó, các nhà giao dịch vẫn dự đoán Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 12. Quan điểm này vẫn được duy trì ngay cả sau khi Fed giữ lãi suất ở mức 3,75% đến 4,00% trong tuần này.

Giá dầu tăng cao, do lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông, cũng khiến lợi suất thực tế duy trì ở mức cao. Điều này làm tăng chi phí nắm giữ vàng, vốn không mang lại lợi suất.

Ngoài ra, hoạt động bán tháo đầu cơ và dòng tiền chảy ra khỏi các quỹ ETF đã khuếch đại đợt giảm giá này.

Chuyên gia Suki Cooper của Standard Chartered cảnh báo rằng giá vàng phải giữ vững mức hỗ trợ 3.886 USD. Nếu phá vỡ mức này, có thể sẽ dẫn đến một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Nhà phân tích Yuxuan Tang của JPMorgan Private Bank cũng nhận thấy rủi ro giảm giá hơn nữa. Ngân hàng này dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 và một lần nữa vào đầu năm 2027. Điều đó có thể đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm lên mức đỉnh 5,25% đến 5,50%.

"Giá vàng sẽ chạm đáy khi lãi suất đạt đỉnh", ông Tang nói, viện dẫn lý do thanh khoản thấp.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn có vẻ khả quan hơn. Một cuộc khảo sát của Reuters với 30 nhà phân tích cho thấy dự báo trung bình là 4.495 USD cho năm 2026 và 4.650 USD cho năm 2027. Cooper kỳ vọng giá sẽ phục hồi khi sự chú trọng chuyển sang vấn đề phi đô la hóa và giảm giá trị tiền tệ.

Hiện tại, các nhà giao dịch đang theo dõi mức giá 4.000 USD ở phía trên và 3.886 USD ở phía dưới. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ và quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 12 có thể sẽ định hình diễn biến tiếp theo.

PV/VOV.VN
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