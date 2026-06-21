Giá vàng hôm nay 21/6: Vàng trong nước ổn định ở mức 147,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, sáng 21/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 144,2 triệu đồng/lượng; giá bán là 147,2 triệu đồng/lượng, giá không đổi so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua và - bán bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá không đổi so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu trên giao dịch trên thị trường cũng giữ ổn định. Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 21/6 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.155,4 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 21/6: 1 USD = 26.440 VND, giá vàng thế giới tương đương 132,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,9 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm

Trước đó, phiên giao dịch chiều tối 20/6, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 144,2 triệu đồng/lượng; giá bán là 147,2 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 144,2– 147,2 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 20/6, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,1 – 147,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều ngày 20/6 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.155,4 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 20/6: 1 USD = 26.440 VND, giá vàng thế giới tương đương 132,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,9 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.