English
/ GIÁ VÀNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC duy trì giao dịch ở mức 151,4 triệu đồng/lượng

Thứ Bảy, 05:10, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng SJC được niêm yết ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.182,8 USD/oz.

Phiên giao dịch chiều tối ngày 3/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 148,4 triệu đồng/lượng; giá bán là 151,4 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 4 7 vang sjc duy tri giao dich o muc 151,4 trieu dong luong hinh anh 1
Biểu đồ giá vàng

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 148,4– 151,4 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 3/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều ngày 3/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.182,8 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 3/7: 1 USD = 26.463 VND, giá vàng thế giới tương đương 133,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,1 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng SJC tăng lên mức 151,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng SJC tăng lên mức 151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 3/7, vàng SJC được niêm yết ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.185,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng SJC tăng lên mức 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng SJC tăng lên mức 151,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 3/7, vàng SJC được niêm yết ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.185,8 USD/oz.

Giá vàng biến động mạnh, dòng tiền rời đi: Kênh trú ẩn nào hấp dẫn?
Giá vàng biến động mạnh, dòng tiền rời đi: Kênh trú ẩn nào hấp dẫn?

VOV.VN - Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường vàng bước vào nhịp điều chỉnh với biên độ lớn, khiến rủi ro ngắn hạn gia tăng. Khi vai trò “trú ẩn an toàn” không còn rõ rệt như trước, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác, buộc nhà đầu tư phải cân nhắc lại chiến lược phân bổ tài sản.

Giá vàng biến động mạnh, dòng tiền rời đi: Kênh trú ẩn nào hấp dẫn?

Giá vàng biến động mạnh, dòng tiền rời đi: Kênh trú ẩn nào hấp dẫn?

VOV.VN - Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường vàng bước vào nhịp điều chỉnh với biên độ lớn, khiến rủi ro ngắn hạn gia tăng. Khi vai trò “trú ẩn an toàn” không còn rõ rệt như trước, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác, buộc nhà đầu tư phải cân nhắc lại chiến lược phân bổ tài sản.

Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng trong nước tăng 2 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng trong nước tăng 2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 2/7, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới tăng 65 USD/oz lên 4.047,4 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng trong nước tăng 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng trong nước tăng 2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 2/7, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới tăng 65 USD/oz lên 4.047,4 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng ngày 1/7, vàng SJC và DOJI cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra. Hiện giá được niêm yết ở mức 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm, giao dịch ở mức 3.980,80 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng ngày 1/7, vàng SJC và DOJI cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra. Hiện giá được niêm yết ở mức 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm, giao dịch ở mức 3.980,80 USD/oz.

Bộ Tài chính: Chưa đánh thuế đối với giao dịch mua bán vàng miếng từ 1/7
Bộ Tài chính: Chưa đánh thuế đối với giao dịch mua bán vàng miếng từ 1/7

VOV.VN - Bộ Tài chính khẳng định, thông tin từ ngày 1/7/2026, mọi giao dịch mua bán vàng miếng sẽ bị áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% là chưa chính xác. Cơ quan này cho biết, việc thu thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng cần được xây dựng trong một chính sách tổng thể về thuế và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Bộ Tài chính: Chưa đánh thuế đối với giao dịch mua bán vàng miếng từ 1/7

Bộ Tài chính: Chưa đánh thuế đối với giao dịch mua bán vàng miếng từ 1/7

VOV.VN - Bộ Tài chính khẳng định, thông tin từ ngày 1/7/2026, mọi giao dịch mua bán vàng miếng sẽ bị áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% là chưa chính xác. Cơ quan này cho biết, việc thu thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng cần được xây dựng trong một chính sách tổng thể về thuế và quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá