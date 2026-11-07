Phiên giao dịch chiều tối ngày 6/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng; giá bán là 141 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 136,5– 140,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 7/11: Vàng SJC giao dịch ở mức 138 – 141 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, ngày 6/11, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 134,5 – 138,5 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 6/11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.072,9 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 6/11: 1 USD = 25.780 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 14,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, kéo đồng USD suy yếu và thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn. Diễn biến này được kỳ vọng tạo lực hỗ trợ cho giá vàng trong nước ngày 5/11, dù chênh lệch giữa giá vàng nội và ngoại vẫn là yếu tố đáng chú ý.

Động lực chính hỗ trợ kim loại quý đến từ sự suy yếu của đồng USD và đà giảm của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Đồng bạc xanh giảm giá khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu đi xuống làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Bên cạnh đó, kết quả bầu cử cũng làm gia tăng lo ngại về những bất ổn trong chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Giới đầu tư quan tâm đến khả năng đảng Dân chủ sử dụng quyền kiểm soát Quốc hội để gia tăng giám sát các quyết sách của Nhà Trắng, đặc biệt liên quan đến ngân sách, chính sách tài khóa và các quy định đối với nền kinh tế.