Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Chiều tối ngày 9/11, theo dữ liệu từ Webgia.com, giá dầu WTI đứng ở mức 90,08 USD/thùng, giảm 0,07 USD/thùng so với phiên sáng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 97,06 USD/thùng, giảm 0,82 USD/thùng so với phiên sáng.

Trước đó, giá dầu giảm sâu sau khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy đảng Dân chủ giành được những thắng lợi quan trọng, làm gia tăng kỳ vọng về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump chịu thêm sức ép chính trị để tìm kiếm giải pháp kết thúc xung đột với Iran.

Giá xăng dầu hôm nay 10/11: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Theo giới phân tích, nếu căng thẳng hạ nhiệt, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể được khôi phục ổn định hơn, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Giữa tuần qua, giá dầu đã giảm 8% sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, xuống mức thấp nhất trong hai tháng. Tuy nhiên, giá dầu đã phục hồi sau sự gia tăng các vụ tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, làm dấy lên những lo ngại mới về nguồn cung từ khu vực này.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm sau phiên điều chỉnh

Từ 3h chiều ngày 5/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 1.580 đồng/lít, giá bán mới là 22.650 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 2.080 đồng/lít, giá bán là 21.150 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 2.310 đồng lít, giá bán mới là 20.890 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 5/11 cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán mới là 28.690 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán là 28.690 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.970 đồng/kg giá bán niêm yết 22.000 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 700 đồng/lít; dầu mazut 500 đồng/kg đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/11 và kỳ điều hành ngày 5/11 là: 112,615 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 14,798 USD/thùng, tương đương giảm 11,61%); 113,865 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 14,048 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%); 163,595 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,722 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%); 732,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 93,218 USD/tấn, tương đương giảm 11,29%).