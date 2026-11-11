Giá xăng dầu hôm nay 11/11: Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng

Giá dầu hôm nay, trong phiên giao dịch đầu ngày 11/11, giá dầu có thời điểm giảm hơn 3 USD/thùng, trước khi phục hồi một phần sau tuyên bố của quan chức an ninh hàng đầu Iran Mohsen Rezaei. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Al-Mayadeen thân Iran, ông Rezaei cho biết, hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra giữa Tehran và Washington.

Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,08 USD, tương đương 1,2%, xuống còn 91,49 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 81 cent, tương đương 0,9%, xuống còn 86,04 USD/thùng.

Cả hai loại dầu chuẩn đều đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 31/8 trong phiên thứ hai liên tiếp. Đồng thời, cả hai hợp đồng vẫn nằm trong vùng quá bán theo các chỉ báo kỹ thuật.

Về tình hình căng thẳng tại Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thông báo với các đồng minh thuộc Nhóm G7 rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân của Mỹ đang phát huy hiệu quả. Nhờ đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump không cần triển khai các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Ông Rubio đưa ra nhận định trên tại cuộc họp ở Paris với các bộ trưởng ngoại giao G7, gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ và đại diện Liên minh châu Âu (EU).

Giá dầu Brent giảm

Theo Reuters, giá xăng dầu cuối ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá dầu tiếp tục đà giảm so với phiên trước đó sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp tầm quan trọng của việc tiến hành thêm hành động quân sự chống lại Iran, làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung kéo dài ở Trung Đông, trong bối cảnh triển vọng dư cung cũng đang được chú ý.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng (Ảnh minh họa: Reuters)

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 2,39 USD, tương đương 2,58%, xuống còn 90,18 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ giảm 2,11 USD, tương đương 2,43%, xuống còn 84,74 USD/thùng.

Giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 90 USD vào thứ Ba (11/11), lần đầu tiên kể từ ngày 31/8, sau khi giảm 5,85% trong phiên giao dịch trước đó.

Trước đó, ngày 10/11, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông dự định tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran sau lời kêu gọi từ các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Qatar.

Giá xăng trong nước cao nhất còn 22.650 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước hiện vẫn áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 5/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 1.580 đồng/lít, giá bán mới là 22.650 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 2.080 đồng/lít, giá bán là 21.150 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 2.310 đồng lít, giá bán mới là 20.890 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 5/11 cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán mới là 28.690 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán là 28.690 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.970 đồng/kg giá bán niêm yết 22.000 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước hiện vẫn áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 5/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Giá xăng trong nước cao nhất còn 22.650 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 700 đồng/lít; dầu mazut 500 đồng/kg đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/11 và kỳ điều hành ngày 5/11 là: 112,615 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 14,798 USD/thùng, tương đương giảm 11,61%); 113,865 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 14,048 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%); 163,595 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,722 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%); 732,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 93,218 USD/tấn, tương đương giảm 11,29%).