Giá xăng dầu hôm nay 11/11: Giá dầu WTI và Brent cùng giảm

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 2,39 USD

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, cuối ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá dầu tiếp tục đà giảm so với phiên trước đó sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp tầm quan trọng của việc tiến hành thêm hành động quân sự chống lại Iran, làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung kéo dài ở Trung Đông, trong bối cảnh triển vọng dư cung cũng đang được chú ý.

Giá xăng dầu hôm nay giảm xuống mức 90 USD/thủng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 2,39 USD, tương đương 2,58%, xuống còn 90,18 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ giảm 2,11 USD, tương đương 2,43%, xuống còn 84,74 USD/thùng.

Giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 90 USD vào thứ Ba (11/11), lần đầu tiên kể từ ngày 31/8, sau khi giảm 5,85% trong phiên giao dịch trước đó.

Trước đó, ngày 10/11, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông dự định tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran sau lời kêu gọi từ các quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Qatar.

Giá xăng trong nước cao nhất còn 22.650 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước hiện vẫn áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 5/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 1.580 đồng/lít, giá bán mới là 22.650 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 2.080 đồng/lít, giá bán là 21.150 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 2.310 đồng lít, giá bán mới là 20.890 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 5/11 cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán mới là 28.690 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán là 28.690 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.970 đồng/kg giá bán niêm yết 22.000 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước hiện vẫn áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 5/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Giá xăng trong nước cao nhất còn 22.650 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 700 đồng/lít; dầu mazut 500 đồng/kg đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/11 và kỳ điều hành ngày 5/11 là: 112,615 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 14,798 USD/thùng, tương đương giảm 11,61%); 113,865 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 14,048 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%); 163,595 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,722 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%); 732,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 93,218 USD/tấn, tương đương giảm 11,29%).