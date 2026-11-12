Giá xăng dầu hôm nay 12/11: Giá dầu giằng co giữa căng thẳng Trung Đông

Giá dầu Brent nhích nhẹ, WTI tiếp tục giảm

Giá dầu hôm nay, theo Reuters, vào lúc 09h11 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 19 cent, tương đương 0,2%, lên 91,68 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas (WTI) của Mỹ giảm 6 cent, tương đương 0,1%, xuống còn 85,98 USD/thùng.

Những lo ngại về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu dịu bớt. Theo dữ liệu của Viện Chính sách Trung Đông Washington, có 37 tàu bị tấn công trong tháng 10, mức cao nhất theo tháng kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Giá dầu Brent nhích nhẹ, WTI tiếp tục giảm (Ảnh minh họa: KT)

Bà June Goh, nhà phân tích cấp cao tại Sparta Commodities cho biết: "Số vụ tấn công tàu thuyền trên các tuyến vận tải biển vùng Vịnh đang gia tăng trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn còn nhiều bất ổn".

Bà June Goh nhận định: "Với việc cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đã kết thúc và lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông ngày càng tăng, dường như giá dầu đang có xu hướng giảm".

Theo bà June Goh, yếu tố then chốt chi phối thị trường hiện nay là liệu Iran có đáp ứng các yêu cầu của Mỹ để đạt được một thỏa thuận ngoại giao hay không.

Căng thẳng tại khu vực tiếp tục gia tăng sau các sự cố liên quan đến thủy lôi. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh ngày 10/11 cho biết, một tàu chở dầu đã trúng thủy lôi ở phía đông bắc Lima, Oman.

Theo báo cáo ngày 10/11 của LSEG Oil Research, ngay cả khi đạt được thỏa thuận, việc khôi phục lưu lượng vận chuyển qua tuyến đường thủy này vẫn phụ thuộc vào công tác rà phá bom mìn, chi phí bảo hiểm và mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của các chủ tàu.

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu có thời điểm giảm hơn 3 USD/thùng sau khi các quan chức Mỹ hạ thấp khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, giá đã phục hồi một phần sau khi một quan chức an ninh Iran tuyên bố hiện không có cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington.

Ở chiều nguồn cung, theo các nguồn tin thị trường dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 9 triệu thùng trong tuần vừa qua.

Giá xăng trong nước cao nhất còn 22.650 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước hiện vẫn áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 5/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 1.580 đồng/lít, giá bán mới là 22.650 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 2.080 đồng/lít, giá bán là 21.150 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 2.310 đồng lít, giá bán mới là 20.890 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay 11/11: Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng VOV.VN - Giá dầu hôm nay 11/11, giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng, sau khi các quan chức Mỹ hạ thấp khả năng tiến hành thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran. Diễn biến này làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu tại Trung Đông.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 5/11 cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán mới là 28.690 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 180 đồng/lít, giá bán là 28.690 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.970 đồng/kg giá bán niêm yết 22.000 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước hiện vẫn áp dụng theo thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 5/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Giá xăng trong nước cao nhất còn 22.650 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 700 đồng/lít; dầu mazut 500 đồng/kg đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/11 và kỳ điều hành ngày 5/11 là: 112,615 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 14,798 USD/thùng, tương đương giảm 11,61%); 113,865 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 14,048 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%); 163,595 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,722 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%); 732,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 93,218 USD/tấn, tương đương giảm 11,29%).