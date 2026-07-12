Giá xăng dầu hôm nay 12/7: Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Cụ thể, theo Reuters, chiều 11/7 (theo giờ Việt Nam) giá dầu Brent đứng ở mức 76,01 USD/thùng, giảm 29 cent, tương đương 0,38%. Giá dầu thô WTI đứng ở mức 71,41 USD/thùng, giảm 67 cent, tương đương 0,93%.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ.

"Thị trường này đã sẵn sàng, mong muốn và có khả năng đón nhận tin tốt hoặc ít nhất là không có tin xấu," John Kilduff, đối tác của Again Capital, cho biết.

Với việc chấm dứt các cuộc không kích ăn miếng trả miếng và lời hứa về các cuộc đàm phán mới giữa Mỹ và Iran vào tuần tới, các nhà giao dịch đang mong chờ eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

"Điều đáng ngạc nhiên là giá dầu đang giảm sau khi tăng vọt lên gần 76 USD/thùng, ngay cả khi eo biển Hormuz một lần nữa bị đóng cửa, chủ yếu là do niềm tin rằng sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ sẽ không cho phép eo biển Hormuz bị đóng cửa trong một thời gian dài", Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, cho biết.

Giá đã giảm bớt mức tăng sau khi một báo cáo của Reuters cho biết các nhà đàm phán Qatar đang ở Iran để gặp gỡ các quan chức Iran trong nỗ lực giảm leo thang căng thẳng và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán rộng hơn tiếp tục. Ngoài ra, truyền thông Iran đưa tin về nhiều vụ nổ xảy ra ở miền nam Iran. Khu vực này bao gồm Bushehr, nơi đặt một trong những nhà máy hạt nhân của nước này.

Yếu tố nào khiến giá dầu thế giới giảm nhẹ?

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, sự leo thang căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Iran có thể làm đảo lộn dự báo về thặng dư đáng kể trên thị trường dầu mỏ vào năm tới. Những diễn biến này đã làm trì hoãn việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, vốn vận chuyển khoảng 20% ​​nguồn cung dầu khí toàn cầu hàng ngày trước khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.