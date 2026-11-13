Giá xăng dầu hôm nay 13/11: Giá dầu tăng sau các vụ tấn công

Giá dầu thế giới tăng

Giá dầu hôm nay (sáng 13/11 - giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 95,82 USD/thùng, tăng 3,06 USD, tương đương 3,3%. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ đóng cửa ở mức 88,74 USD/thùng, tăng 2,21 USD, tương đương 2,6%.

Ngoài ra, dữ liệu của OPEC+ cũng cho thấy sản lượng dầu thô tăng trong tháng 10 , chủ yếu do sản lượng của Saudi Arabia tăng cao bất chấp sự gián đoạn vận chuyển ở Trung Đông, gây áp lực lên giá.

Trước đó, chiều 12/11 (giờ Việt Nam) theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 37 cent, tương đương 0,4%, xuống còn 92,39 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 37 cent, tương đương 0,43%, xuống còn 86,16 USD/thùng. Trước đó, trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, cả hai loại dầu chủ chốt đều có thời điểm giảm hơn 1 USD/thùng. Hiện cả hai hợp đồng đang hướng tới một tuần giảm giá.

Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Associates, tâm lý nhà đầu tư đang chịu tác động trái chiều giữa những thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Ukraine và Trung Đông với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và tàu thuyền. Những diễn biến này khiến thị trường dầu mỏ tiếp tục biến động khó lường.

Ngoài khu vực Vùng Vịnh, thị trường cũng đang theo dõi sát sao tình hình tại Nga khi phía Ukraine tiếp tục sử dụng máy bay không người lái tấn công vào cảng Ust-Luga trên vùng biển Baltic.

Giá xăng dầu trong nước giảm sâu từ 15h chiều 12/11

Giá xăng dầu trong nước mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều ngày 12/11.

Giá xăng dầu hôm nay, biểu giá xăng dầu áp dụng từ 15h00 chiều ngày 12/11 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 810 đồng/lít, giá bán mới là 21.840 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.310 đồng/lít, giá bán là 19.840 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.500 đồng lít, giá bán mới là 19.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 12/11 cũng giảm 1.870 đồng/lít, giá bán mới là 26.820 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 2.200 đồng/lít, giá bán là 26.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 2.260 đồng/kg giá bán niêm yết 19.740 đồng/kg.

Với mức giá niêm yết mới dưới 20.000 đồng/lít sau phiên điều chỉnh chiều 12/11/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện đang thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia láng giềng có chung đường biên giới.

Trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng sinh học và dầu mazut

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 600 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 5/11 và kỳ điều hành ngày 12/11 là: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,642 USD/thùng, tương đương giảm 7,67%); 106,028 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,837 USD/thùng, tương đương giảm 6,88%); 152,280 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 11,315 USD/thùng, tương đương giảm 6,92%); 620,545 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 112,240 USD/tấn, tương đương giảm 15,32%).