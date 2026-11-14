Giá xăng dầu hôm nay 14/11: Giá dầu ​​giảm tuần thứ hai liên tiếp

Dầu thô WTI của Mỹ giảm 16 cent

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 25 cent, tương đương 0,26%, lên 96,04 USD/thùng vào lúc 07:41 GMT. Ngược lại, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ giảm 16 cent, tương đương 0,20%, xuống còn 88,59 USD/thùng.

Sự sụt giảm hôm qua (thứ sáu) đã đảo ngược hai ngày tăng điểm liên tiếp trong một tuần giao dịch đầy biến động, với những hy vọng trước đó về một sự hòa giải trong cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran, hiện đã bước sang tháng thứ chín, bị lu mờ bởi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen thực hiện và các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu thô ra khỏi vùng Vịnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên Truth Social rằng một thỏa thuận với Iran là không cần thiết để chấm dứt chiến tranh.

Sugandha Sachdeva, người sáng lập SS WealthStreet, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại New Delhi, cho biết: "Những dấu hiệu của Trump cho thấy việc leo thang quân sự hơn nữa đối với Iran có thể không cần thiết đã làm dấy lên kỳ vọng rằng Washington có thể ngày càng dựa vào các biện pháp trừng phạt kinh tế và hạn chế vận chuyển dầu mỏ thay vì tăng cường các hoạt động quân sự."

Ông Sachdeva cho biết, sự suy yếu của giá dầu phần lớn cũng do dấu hiệu nhu cầu của Mỹ giảm sút, khi lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu tăng lên cho thấy triển vọng tiêu dùng tương đối ảm đạm.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu trong nước được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều ngày 12/11.

Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 810 đồng/lít, giá bán mới là 21.840 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.310 đồng/lít, giá bán là 19.840 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.500 đồng lít, giá bán mới là 19.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 12/11 cũng giảm 1.870 đồng/lít, giá bán mới là 26.820 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 2.200 đồng/lít, giá bán là 26.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 2.260 đồng/kg giá bán niêm yết 19.740 đồng/kg.

Với mức giá niêm yết mới dưới 20.000 đồng/lít sau phiên điều chỉnh chiều 12/11/2026, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện đang thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia láng giềng có chung đường biên giới.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 600 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 5/11 và kỳ điều hành ngày 12/11 là: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,642 USD/thùng, tương đương giảm 7,67%); 106,028 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,837 USD/thùng, tương đương giảm 6,88%); 152,280 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 11,315 USD/thùng, tương đương giảm 6,92%); 620,545 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 112,240 USD/tấn, tương đương giảm 15,32%).