Giá xăng dầu hôm nay 14/5: Giá dầu tăng nhẹ trước hội nghị Mỹ - Trung

Theo Reuter, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 13 cent, tương đương 0,12%, lên 105,76 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giao kỳ hạn của Mỹ tăng 12 cent, tương đương 0,12%, lên 101,14 USD/thùng.

Ông Trump đã đến Bắc Kinh vào tối thứ Tư và đang chuẩn bị tham gia một loạt cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, nhằm đạt được những thành quả kinh tế, duy trì thỏa thuận ngừng chiến thương mại mong manh và giải quyết các vấn đề gai góc như chiến tranh với Iran và việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Trung Quốc là nước mua dầu lớn nhất của Iran bất chấp áp lực trừng phạt từ chính quyền Trump. Hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran vào năm 2025 hướng đến Trung Quốc, khi các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc tận dụng lợi thế của dầu mỏ bị Mỹ trừng phạt với giá chiết khấu.

Giá xăng dầu chờ tín hiệu từ Mỹ - Trung

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 23 cent, tương đương 0,2%, lên 108,00 USD/thùng. Giá dầu WTI giao kỳ hạn của Mỹ giảm 10 cent, tương đương 0,1%, xuống còn 102,08 USD/thùng.

Cả hai chỉ số chuẩn đều dao động quanh mức 100 USD/thùng kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào cuối tháng Hai, sau đó Tehran đã đóng cửa eo biển Hormuz quan trọng.

"Thị trường vẫn rất nhạy cảm với mọi thông tin cập nhật từ khu vực, điều đó có nghĩa là những biến động mạnh có thể sẽ tiếp diễn. Bất kỳ sự leo thang nào nữa hoặc mối đe dọa trực tiếp nào đối với nguồn cung đều có thể nhanh chóng khôi phục đà tăng mạnh của cả dầu Brent và WTI", Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova cho biết.

Để hỗ trợ giá dầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết nguồn cung dầu toàn cầu sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu trong năm nay do chiến tranh gây thiệt hại nặng nề cho sản lượng dầu ở Trung Đông.

"Báo cáo thị trường dầu mỏ mới nhất của IEA đã cho thấy mức độ gián đoạn nghiêm trọng với sự sụt giảm lớn về lượng tồn kho dầu trong hai tháng qua", nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.