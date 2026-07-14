Giá xăng dầu hôm nay 14/7: Giá dầu tăng do lo ngại nguồn cung qua eo biển Hormuz

Giá xăng dầu hôm nay tăng hơn 2% khi mở cửa phiên ngày thứ Hai (13/7), sau khi các cuộc tấn công quân sự mới giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên lo ngại về việc vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz.

Doanh số bán dầu diễn ra chậm

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,67 USD/thùng, tương đương tăng 2,2% lên mức 77,68 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,59 USD/thùng, tương đương tăng 2,23% lên mức 73,00 USD/thùng.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, trọng tâm của thị trường vẫn hướng đến số lượng tàu chở dầu nhập khẩu, bởi nếu lượng nhập thấp hơn có thể ảnh hưởng đến sản lượng, vì vậy UBS nhận thấy có cả rủi ro gián đoạn và rủi ro tăng giá.

Giá dầu thế giới tăng sau các cuộc tấn công quân sự mới giữa Mỹ và Iran

Trước khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng Hai, eo biển Hormuz đảm nhiệm khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng cung cấp hàng ngày trên toàn cầu. Các nhà phân tích của ANZ cho biết, các công ty vận tải biển đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng; hoạt động vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đã chậm lại do lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng.

Ngân hàng Goldman Sachs ước tính, việc mở rộng năng lực đường ống dẫn dầu ở Trung Đông, có thể bảo vệ hơn 60% lượng dầu xuất khẩu từ vùng Vịnh trước chiến tranh khỏi bất kỳ sự gián đoạn nào ở eo biển Hormuz vào cuối năm 2028.

Dự báo cơ bản của ngân hàng này giả định rằng, công suất đường ống dẫn dầu đi vòng qua eo biển Hormuz sẽ tăng thêm 3,8 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2027 và tăng lũy ​​kế 7,3 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2028, đưa tổng công suất đường ống đi vòng hiệu quả lên hơn 14 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2028.

Lượng dầu dự trữ của Iran trên biển đang tăng lên, sau khi Tehran tăng cường xuất khẩu trong thỏa thuận hòa bình tạm thời với Mỹ. Tuy nhiên, doanh số bán hàng diễn ra chậm do các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc chuyển sang sử dụng dầu thô rẻ hơn từ Iraq, UAE và Qatar.

Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cho biết, họ đã ấn định giá bán chính thức tháng 8 cho loại dầu thô Murban chuẩn ở mức 80,01 USD/thùng, giảm so với mức 101,48 USD/thùng của tháng trước. Trong một diễn biến khác, Cơ quan An ninh Ukraine cho biết, họ đã tấn công 1 kho dầu ở vùng Stavropol của Nga đêm qua, cũng như 3 bể chứa tại một địa điểm bốc dỡ dầu ở cảng Kavkaz thuộc vùng Krasnodar phía nam nước Nga.

Giá xăng trong nước cao nhất 21.200 đồng/lít

Sau kỳ điều chỉnh từ 16h00 ngày 9/7, giá xăng E10RON95-V giảm 410 đồng/lít, giá bán là 21.200 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 410 đồng/lít, giá bán là 20.000 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 540 đồng lít, giá bán mới là 19.190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 9/7 tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 21.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 650 đồng/lít, giá bán là 21.610 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 320 đồng/lít, giá bán mới là 13.730 đồng/kg.

Kỳ điều hành ngày 9/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; đối với dầu diesel 0 đồng/lít và dầu mazut là 200 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.