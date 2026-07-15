Giá xăng dầu hôm nay 15/7: Giá dầu lên cao nhất 4 tuần do căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Căng thẳng Mỹ - Iran đẩy giá dầu Brent vượt 86 USD/thùng

Đà tăng đưa giá dầu Brent lên mức cao nhất kể từ ngày 12/6, trong khi dầu thô WTI của Mỹ chạm mức cao nhất kể từ ngày 16/6, trước thời điểm Washington và Tehran ký biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột vào ngày 17/6.

Theo Reuters, tính đến 9h41 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,17 USD, tương đương 3,81%, lên 86,47 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,15 USD, tương đương 2,75%, lên 80,29 USD/thùng.

Những đám mây hoàng hôn rực rỡ trên các giàn bơm dầu tại mỏ dầu Airakol do Caspiy Neft vận hành ở vùng Atyrau, Kazakhstan, ngày 21/4/2026. (Ảnh: REUTERS)

Theo bà Soni Kumari, chuyên gia phân tích của ANZ, thị trường đang phản ánh trở lại những rủi ro địa chính trị sau khi các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran không duy trì được lâu.

"Mặc dù đã ký biên bản ghi nhớ và đạt được thỏa thuận, nhưng điều đó thậm chí không kéo dài được vài tuần. Đây là mối lo ngại mà thị trường đang phản ánh vào giá dầu hiện nay", bà Soni Kumari nhận định.

Chuyên gia của ANZ cho rằng, giai đoạn căng thẳng nhất có thể đã qua, song giá dầu vẫn đối mặt với rủi ro tăng nếu các gián đoạn đối với hoạt động vận chuyển năng lượng tiếp diễn.

"Chúng tôi cho rằng đỉnh điểm của sự leo thang đã qua, nhưng vẫn có rủi ro tăng giá dầu nếu những gián đoạn này tiếp tục và điều đó sẽ giữ giá trong khoảng 85-90 USD/thùng", bà Soni Kumari nói.

Giá xăng dầu hôm nay 14/7: Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 4 tuần VOV.VN - Giá dầu thế giới tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày 13/7, lên mức cao nhất trong bốn tuần, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang trong tuần này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái áp đặt lệnh phong tỏa vận tải biển đối với Iran, đồng thời đề xuất thu phí 20% để bảo vệ hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz được xem là tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, đảm nhiệm khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được vận chuyển mỗi ngày trên toàn cầu trước khi xung đột bùng phát. Bất kỳ diễn biến bất ổn nào tại khu vực này đều có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung năng lượng và giá dầu thế giới.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết hai tàu chở dầu của nước này đã bị tên lửa hành trình của Iran tấn công tại eo biển Hormuz. Vụ việc khiến một thuyền viên người Ấn Độ thiệt mạng và tám người khác bị thương, làm gia tăng thêm lo ngại về an ninh hàng hải tại khu vực.

Giá xăng trong nước cao nhất 21.200 đồng/lít

Sau kỳ điều chỉnh từ 16h00 ngày 9/7, giá xăng E10RON95-V giảm 410 đồng/lít, giá bán là 21.200 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 410 đồng/lít, giá bán là 20.000 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 540 đồng lít, giá bán mới là 19.190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 9/7 tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 21.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 650 đồng/lít, giá bán là 21.610 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 320 đồng/lít, giá bán mới là 13.730 đồng/kg.

Kỳ điều hành ngày 9/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; đối với dầu diesel 0 đồng/lít và dầu mazut là 200 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.