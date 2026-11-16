Giá xăng dầu hôm nay 16/11: Giá dầu Brent giảm còn 95,37 USD/thùng

Giá dầu thế giới giảm

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, sáng 16/11 (giờ Việt Nam), giá dầu tiếp tục đà giảm do kỳ vọng về nguồn cung dư thừa khi các chuyến hàng từ Trung Đông qua eo biển Hormuz gần như đã được khôi phục về mức trước xung đột và Mỹ đã thực hiện các bước để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa nhiên liệu giữa các cảng nội địa.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 47 cent, tương đương 0,49%, xuống còn 95,37 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 23 cent, tương đương 0,26%, xuống còn 88,33 USD.

Trước đó, giá dầu giảm vào thứ Sáu (13/11) khi thị trường cân nhắc các dấu hiệu cho thấy rủi ro địa chính trị giảm bớt từ cuộc xung đột Mỹ-Israel và Iran, hiện đã kéo dài 9 tháng. Giá dầu chuẩn đã giảm lần lượt 16% và 13% trong tuần trước đó.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hôm thứ Sáu (13/11) rằng, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong Quý IV/2026, khi xuất khẩu của Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu dầu mỏ toàn cầu bất chấp các cuộc tấn công liên tục vào tàu thuyền.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu trung bình sẽ đạt 105 triệu thùng/ngày trong Quý IV/2026, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với dự báo nhu cầu. Trước đó, IEA đã dự báo nguồn cung dầu trong quý IV sẽ thiếu hụt.

Giá dầu thế giới ổn định

Theo Reuters, chiều 15/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn hiện đứng ở mức 95,84 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch quanh mức 88,56 USD/thùng. Diễn biến này cho thấy thị trường dầu mỏ tương đối trầm lắng, khi giá hai loại dầu chuẩn chưa ghi nhận biến động đáng kể.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent và WTI giảm khoảng 2,5%. Trước đó, hai mặt hàng này từng ghi nhận mức giảm lần lượt 16% và 13%.

Theo báo cáo do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố ngày 13/11, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay. Lý do là xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông phục hồi nhanh hơn so với nhu cầu, bất chấp các cuộc tấn công vào tàu thuyền.

IEA ước tính nguồn cung dầu trung bình trong quý IV sẽ đạt 105 triệu thùng/ngày, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với nhu cầu dự kiến. Trái lại, trong dự báo trước đó, IEA dự đoán thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung vào cuối năm.

Báo cáo mới nhất của IEA viết: “Thị trường dầu mỏ đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu về sự tái cân bằng, khi nguồn cung toàn cầu lần đầu vượt nhu cầu kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng phát”.

Giá dầu thế giới tiếp tục chịu sức ép dư cung. Ảnh: Reuters

Các quốc gia Vùng Vịnh đang nỗ lực khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, vốn bị gián đoạn do xung đột giữa Mỹ và Iran. Để duy trì hoạt động vận chuyển, các nước này áp dụng nhiều biện pháp, bao gồm tắt tín hiệu định vị của tàu chở dầu khi đi qua eo biển Hormuz nhằm tránh bị tấn công.

Các nhà sản xuất trong OPEC+, bao gồm OPEC và các nước đồng minh như Nga, đã sản xuất 41,23 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 10. Con số này cao hơn 2,04 triệu thùng dầu/ngày so với tháng 9 và tương đương 97% sản lượng trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng nổ, theo OPEC.

Tương tự IEA, những nhà phân tích khác cũng dự đoán cung dầu sẽ sớm vượt cầu, dù cuộc chiến ở Iran chưa có dấu hiệu kết thúc và tàu chở dầu qua Vùng Vịnh vẫn đối mặt với rủi ro. Tuần trước, ngân hàng JPMorgan ước tính thị trường dầu mỏ toàn cầu đã dư cung 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10.

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước duy trì ổn định sau kỳ điều chỉnh gần nhất chiều ngày 12/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 810 đồng/lít, giá bán mới là 21.840 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.310 đồng/lít, giá bán là 19.840 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.500 đồng lít, giá bán mới là 19.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 12/11 cũng giảm 1.870 đồng/lít, giá bán mới là 26.820 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 2.200 đồng/lít, giá bán là 26.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 2.260 đồng/kg giá bán niêm yết 19.740 đồng/kg.