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Giá xăng dầu hôm nay 17/10: Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Thứ Bảy, 05:00, 17/10/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu WTI đứng ở mức 97,36 USD/thùng, giảm 0,61 USD/thùng (tương đương 0,62%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 105,64 USD/thùng, giảm 0,28 USD/thùng (tương đương 0,26%).

Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Chiều tối 16/10 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ Webgia.com, giá dầu WTI đứng ở mức 97,36 USD/thùng, giảm 0,61 USD/thùng (tương đương 0,62%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 105,64 USD/thùng, giảm 0,28 USD/thùng (tương đương 0,26%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

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Theo nhà phân tích John Evans của PVM Oil, chính quyền Mỹ đang xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với một số tàu chở dầu không được kiểm soát của Nga - một động thái có thể giúp giảm giá cước vận chuyển và tăng tính linh hoạt trong vận chuyển dầu diesel.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu diesel của Nga, nhằm giảm bớt sự tăng vọt giá cả trên toàn cầu. Một quan chức Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán mới tập trung vào việc Washington có thể cho phép tàu dầu Nga được vận chuyển trên các tuyến vận tải trước đây bị cấm vận.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi cuộc xung đột leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen, cùng với các cuộc tấn công mới vào tàu thuyền trong khu vực. Các quan chức hàng hải cho biết, 1 tàu container và 1 tàu chở hàng rời đã bị chìm gần eo biển trong vòng 24 giờ qua sau khi bị trúng đạn trong 2 vụ việc riêng biệt.

Các mặt hàng xăng dầu trong nước cùng giảm giá

Tất cả các mặt hàng xăng và 2 loại dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 15/10. Theo đó. giá xăng E10RON95-V giảm 1.530 đồng/lít, giá bán mới là 27.520 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.530 đồng/lít, giá bán là 26.720 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.030 đồng lít, giá bán mới là 26.670 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 15/10 giảm 320 đồng/lít, giá bán mới là 28.800 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này giảm 220 đồng/lít, giá bán là 30.410 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 740 đồng/kg, giá bán mới là 21.830 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 200 đồng/lít; Đồng thời liên Bộ cũng quyết định chi Quỹ đối với mặt hàng dầu mazut 500 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 8/10 và kỳ điều hành ngày 15/10 là 142,594 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 5,074 USD/thùng, tương đương giảm 3,44%); 145,710 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 8,308 USD/thùng, tương đương giảm 5,39%); 165,114 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 1,808 USD/thùng, tương đương tăng 1,11%); 771,592 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 51,428 USD/tấn, tương đương tăng 7,14%).

PV/VOV.VN
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