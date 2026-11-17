Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu đã giảm hơn 3% khi các dấu hiệu cho thấy dòng chảy dầu phục hồi qua eo biển Hormuz, củng cố kỳ vọng về nguồn cung dư thừa, mặc dù các sự cố tàu chở dầu mới đây đã làm nổi bật rủi ro đối với xuất khẩu sang Trung Đông.

Dầu mỏ sẽ quay trở lại trạng thái dư cung

Giá dầu Brent kỳ hạn đóng cửa giảm 3,40 USD/thùng, tương đương 3,6%, xuống còn 92,44 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 2,84 USD/thùng, tương đương 3,2%, xuống còn 85,72 USD/thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay, do xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu dầu mỏ toàn cầu bất chấp các cuộc tấn công liên tục vào tàu thuyền. Dự báo nguồn cung dầu trung bình sẽ đạt 105 triệu thùng/ngày trong quý IV, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với dự báo nhu cầu. Trước đó, cơ quan này đã dự báo nguồn cung sẽ thiếu hụt trong quý IV.

IEA cũng cung cấp thêm chi tiết về khối lượng còn lại từ đợt giải phóng dự trữ dầu kỷ lục mà các thành viên cam kết hồi tháng 3 năm ngoái, cho biết 71 triệu thùng dầu sẽ được cung cấp vào cuối tháng 2, bao gồm 15 triệu thùng dầu diesel để giảm bớt tình trạng khan hiếm trên thị trường. Theo dữ liệu của IEA, khoảng 15 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz vào năm 2025.

Goldman Sachs dự kiến ​​giá dầu Brent trung bình sẽ ở mức 88 USD/thùng vào năm tới và giảm xuống còn 78 USD/thùng vào tháng 12/2027 do tình trạng dư cung trở lại gây áp lực lên thị trường, nhưng trong ngắn hạn, họ nhận thấy rủi ro tăng giá do các vụ tấn công tàu thuyền ở Trung Đông.

Dữ liệu mới nhất từ ​​Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm 16/11 cho thấy, sản lượng lọc dầu trong tháng 10 giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của chính phủ, sự sụt giảm sản lượng, cùng với sự gia tăng sản lượng trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài, cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Trung Quốc đã tăng 492.000 thùng/ngày trong tháng trước.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu Brent giảm còn 95,15 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, cuối ngày 16/11 (giờ Việt Nam), giá dầu giảm khi các dấu hiệu cho thấy dòng chảy dầu phục hồi qua eo biển Hormuz củng cố kỳ vọng về nguồn cung dư thừa, mặc dù các sự cố tàu chở dầu mới đây đã làm nổi bật rủi ro đối với xuất khẩu sang Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 69 cent, tương đương 0,7%, xuống còn 95,15 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 37 cent, tương đương 0,4%, xuống còn 88,19 USD/thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hôm thứ Sáu (13/11) rằng, thị trường dầu mỏ thế giới sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV/2026, do xuất khẩu của Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu dầu mỏ toàn cầu bất chấp các cuộc tấn công liên tục vào tàu thuyền.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 69 cent, tương đương 0,7%, xuống còn 95,15 USD/thùng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trước đó, giá dầu giảm vào thứ Sáu (13/11) khi thị trường cân nhắc các dấu hiệu cho thấy rủi ro địa chính trị giảm bớt từ cuộc xung đột Mỹ-Israel và Iran, hiện đã kéo dài 9 tháng. Giá dầu chuẩn đã giảm lần lượt 16% và 13% trong tuần trước đó.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu trung bình sẽ đạt 105 triệu thùng/ngày trong Quý IV/2026, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với dự báo nhu cầu. Trước đó, IEA đã dự báo nguồn cung dầu trong quý IV sẽ thiếu hụt.

Theo dữ liệu của IEA, khoảng 15 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz vào năm 2025.

Theo nhận định của Goldman Sachs hôm Chủ nhật (15/11), nguồn cung và nhu cầu dầu mỏ ở Trung Đông đã thích ứng rất tốt với những rủi ro vận chuyển gia tăng và giá cả leo thang. Công ty này cho biết họ dự kiến ​​giá dầu Brent trung bình sẽ đạt 88 USD/thùng vào năm 2027 và giảm xuống còn 78 USD/thùng vào cuối năm 2027 do nguồn cung quay trở lại trạng thái dư thừa.

Những dấu hiệu cho thấy nhu cầu giảm ở Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, cũng gây áp lực lên giá cả. Dữ liệu mới nhất từ ​​Cục Thống kê Quốc gia nước này công bố hôm thứ Hai cho thấy sản lượng lọc dầu trong tháng 10 giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự sụt giảm sản lượng, cùng với sự gia tăng sản lượng trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài, cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Trung Quốc đã tăng thêm 492.000 thùng mỗi ngày trong tháng trước, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của chính phủ.

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước duy trì ổn định sau kỳ điều chỉnh gần nhất chiều ngày 12/11 của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 810 đồng/lít, giá bán mới là 21.840 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.310 đồng/lít, giá bán là 19.840 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.500 đồng lít, giá bán mới là 19.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 12/11 cũng giảm 1.870 đồng/lít, giá bán mới là 26.820 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 2.200 đồng/lít, giá bán là 26.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 2.260 đồng/kg giá bán niêm yết 19.740 đồng/kg.