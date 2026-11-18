Giá xăng dầu hôm nay (18/11), giá dầu tương đối ổn định khi nguồn cung dự kiến ​​dư thừa, trong bối cảnh xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đã phục hồi. Trạng thái này làm cân bằng giữa những lo ngại về khả năng xảy ra các vụ tấn công tàu chở dầu sẽ tiếp diễn với kỳ vọng về lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 17 cent/thùng, tương đương 0,2%, lên 92,61 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng nhẹ 1 cent lên 85,73 USD/thùng.

Gầu Brent giảm 22%, WTI giảm 18% trong tháng

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay, khi xuất khẩu của Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, bất chấp các vụ tấn công vào tàu thuyền. Điều này được phản ánh qua chi phí vận chuyển dầu giảm mạnh, hạn chế rủi ro cho các hãng dầu mỏ khi vận chuyển sản phẩm bằng đường biển. Các nhà xuất khẩu vùng Vịnh hiện đang tăng cường vận chuyển ra ngoài khu vực, hướng tới đạt được khối lượng trước khi xảy ra cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran.

Xuất khẩu dầu mỏ từ Trung Đông đã có dầu hiện khả quan - Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ của Mỹ ở Bahrain và sự gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, duy trì sự bất ổn xung quanh một trong những tuyến đường xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.

Hôm 16/11, OPEC đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về việc xem xét lại năng lực sản xuất bền vững tối đa của các thành viên, điều này sẽ giúp xác định hạn ngạch sản lượng của OPEC+ cho năm 2027 và những năm tiếp theo. Nhóm các nhà sản xuất OPEC+ (bao gồm cả Nga) dự kiến ​​sẽ họp vào ngày 29/11 để quyết định chính sách sản lượng năm 2027.

Trong khi đó, theo dữ liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dầu thô dự trữ trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ đã giảm xuống còn 276,4 triệu thùng vào tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 8/1982. Việc giảm lượng dự trữ gần đây là một phần cam kết của Mỹ về việc giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho này.

Giá xăng cao nhất còn 21.840 đồng/lít

Các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 12/11. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 810 đồng/lít, giá bán hiện đang là 21.840 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.310 đồng/lít, giá bán đang là 19.840 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.500 đồng lít, giá bán tại các cửa hàng là 19.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 12/11 cũng giảm 1.870 đồng/lít, giá bán đang được niêm yết là 26.820 đồng/lít; Dầu hỏa cũng đã giảm 2.200 đồng/lít, giá bán hiện là 26.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S sau khi giảm 2.260 đồng/kg giá bán niêm yết 19.740 đồng/kg.

Giá các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh từ 15h00 ngày 12/11

Từ ngày 12/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 600 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 5/11 và kỳ điều hành ngày 12/11 là 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,642 USD/thùng, tương đương giảm 7,67%); 106,028 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,837 USD/thùng, tương đương giảm 6,88%); 152,280 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 11,315 USD/thùng, tương đương giảm 6,92%); 620,545 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 112,240 USD/tấn, tương đương giảm 15,32%).