Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Giá dầu hôm nay, sáng 19/11 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ Webgia.com, giá dầu WTI đứng ở mức 83,35 USD/thùng, tăng 0,09 USD/thùng (tương đương 0,11%), còn giá dầu Brent của Mỹ ở ngưỡng 92,16 USD/thùng, tăng 0,21 USD/thùng (tương đương 0,23%).

Trước đó, giá dầu giảm sâu sau khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy đảng Dân chủ giành được những thắng lợi quan trọng, làm gia tăng kỳ vọng về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump chịu thêm sức ép chính trị để tìm kiếm giải pháp kết thúc xung đột với Iran.

Theo giới phân tích, nếu căng thẳng hạ nhiệt, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể được khôi phục ổn định hơn, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Dầu Brent mất mốc 92 USD/thùng, WTI giảm hơn 2%

Cụ thể, theo Reuters, vào lúc 07h45 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,28 USD, tương đương 1,4%, xuống còn 91,86 USD/thùng. Giá dầu WTI giao kỳ hạn của Mỹ giảm 1,85 USD, tương đương 2,2%, xuống 84,16 USD/thùng.

"Giá dầu thô đang bị giằng co giữa những rủi ro địa chính trị dai dẳng, xuất phát từ các vụ tấn công tàu chở dầu và các cuộc tấn công trả đũa ngày càng leo thang giữa Mỹ và Iran, với tâm lý bi quan gia tăng khi nhiều nhà phân tích dự báo thị trường sẽ dư cung đáng kể", bà Vandana Hari, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Vanda Insights nhận định.

Dầu Brent mất mốc 92 USD/thùng, WTI giảm hơn 2% (Ảnh minh họa: KT)

Chênh lệch giá giữa dầu Brent và WTI cũng nới rộng trong những phiên giao dịch gần đây, trong đó WTI ghi nhận mức giảm mạnh hơn trong phiên 18/11. Dữ liệu của LSEG cho thấy, chênh lệch giá giao ngay giữa hai loại dầu này đã lên mức cao nhất trong hơn hai tuần.

Theo bà June Goh, nhà phân tích cấp cao tại Sparta Commodities, các giao dịch chênh lệch giá dầu WTI với thị trường châu Á và Tây Bắc Âu đã bị đóng lại. Do đó, việc giá WTI giảm mạnh hơn Brent là diễn biến có thể được dự báo khi các giao dịch này được nối lại.

Bà Goh cho biết thêm, xu hướng này càng rõ nét trong bối cảnh lượng dầu thô dự trữ tại khu vực Vịnh Mexico của Mỹ đang gia tăng.

Theo nguồn tin thị trường ngày 17/11 dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 5,28 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/11. Cùng kỳ, dự trữ xăng tăng 5,12 triệu thùng, trong khi dự trữ nhiên liệu chưng cất tăng 351.000 thùng.

Giá xăng cao nhất còn 21.840 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 18/11: Giá dầu tăng nhẹ, áp lực dư cung vẫn lớn VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 18/11, giá dầu tăng nhẹ khi giới đầu tư lo ngại các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz tiếp diễn, đồng thời dự báo tồn kho dầu thô của Mỹ sẽ giảm. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi triển vọng nguồn cung dư thừa trong bối cảnh xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi.

Các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 12/11. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 810 đồng/lít, giá bán hiện đang là 21.840 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.310 đồng/lít, giá bán đang là 19.840 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.500 đồng lít, giá bán tại các cửa hàng là 19.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 12/11 cũng giảm 1.870 đồng/lít, giá bán đang được niêm yết là 26.820 đồng/lít; Dầu hỏa cũng đã giảm 2.200 đồng/lít, giá bán hiện là 26.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S sau khi giảm 2.260 đồng/kg giá bán niêm yết 19.740 đồng/kg.

Từ ngày 12/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 600 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 5/11 và kỳ điều hành ngày 12/11 là 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,642 USD/thùng, tương đương giảm 7,67%); 106,028 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,837 USD/thùng, tương đương giảm 6,88%); 152,280 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 11,315 USD/thùng, tương đương giảm 6,92%); 620,545 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 112,240 USD/tấn, tương đương giảm 15,32%).