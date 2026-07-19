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Giá xăng dầu hôm nay 19/7: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Chủ Nhật, 01:00, 19/07/2026
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VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 82,49 USD/thùng, tăng 4,48 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 88,10 USD/thùng, tăng 4,59 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng trở lại

Ngày 18/7, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu WTI đứng ở mức 82,49 USD/thùng, tăng 4,48 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 88,10 USD/thùng, tăng 4,59 USD/thùng.

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Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước thay đổi từ ngày 16/7

Ngày 16/7, giá xăng dầu được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h. Giá xăng E10RON95-V tăng 550 đồng/lít, giá bán là 21.750 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 550 đồng/lít, giá bán là 20.000 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 tăng 630 đồng lít, giá bán mới là 19.820 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h ngày 16/7 tăng 1.580 đồng/lít, giá bán mới là 23.320 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 2.980 đồng/lít, giá bán là 24.590 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 720 đồng/kg, giá bán mới là 14.450 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với dầu diesel là 1.500 đồng/lít, với dầu mazut là 500 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 9/7 và kỳ điều hành ngày 16/7 là 100,030 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,082 USD/thùng, tương đương tăng 5,35%); 103,692 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 6,224 USD/thùng, tương đương tăng 6,39%); 136,284 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 19,828 USD/thùng, tương đương tăng 17,03%); 486,366 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 58,042 USD/tấn, tương đương tăng 13,55%).

PV/VOV.VN
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