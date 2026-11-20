Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Chiều tối 19/11, theo dữ liệu từ Webgia.com, giá dầu WTI đứng ở mức 83,47 USD/thùng, tăng 0,21 USD/thùng (tương đương 0,25%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 92,54 USD/thùng, tăng 0,59 USD/thùng (tương đương 0,64%).

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên thị trường năng lượng. Ngày 17/11, máy bay không người lái của Iran đã tấn công một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Bahrain. Cùng thời điểm, thủy thủ đoàn của một con tàu đi qua eo biển Hormuz vẫn mất tích sau khi con tàu bị trúng đạn hai lần.

Quân đội Mỹ cũng tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, trong đó có mục tiêu là một địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm. Động thái này được thực hiện nhằm đáp trả việc Iran nhắm mục tiêu vào nhân viên và tài sản của Mỹ.

Cũng trong ngày 17/11, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ đang nghiêm túc xem xét khả năng Iran có thể lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng cái gọi là "bom bẩn" nhằm vào Washington.

"Lời lẽ chỉ trích đã leo thang", ông Bob Yawger, Giám đốc phụ trách hợp đồng tương lai năng lượng tại Mizuho nhận định khi đề cập đến các cuộc tấn công trả đũa giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, theo ông Yawger, triển vọng thị trường dư cung đã phần nào hạn chế đà tăng của giá dầu.

"Bạn sẽ không còn chứng kiến những pha chuyển biến lớn như trước nữa", ông Yawger nói.

Về diễn biến cung cầu, dữ liệu hàng tuần về tồn kho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ do Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố dự kiến được đưa ra lúc 20h30 GMT, trước khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu vào hôm nay 18/11.

Theo khảo sát của Reuters, dự trữ dầu thô của Mỹ được dự báo sẽ giảm. Trước đó, số liệu do Bộ Năng lượng Mỹ công bố tuần trước cho thấy lượng dầu trong Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) đã giảm xuống còn 276,4 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 8/1982.

Giá xăng dầu trong nước giảm

Giá xăng dầu hôm nay (19/11) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 740 đồng/lít, giá bán mới là 21.100 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 740 đồng/lít, giá bán là 19.100 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 820 đồng lít, giá bán mới là 18.570 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 19/11 cũng giảm 480 đồng/lít, giá bán mới là 26.340 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 550 đồng/lít, giá bán là 28.850 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 1.070 đồng/kg giá bán niêm yết 18.6700 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 200 đồng/lít và dầu mazut 800 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.