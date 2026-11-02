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Giá xăng dầu hôm nay 2/11: Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Thứ Hai, 05:00, 02/11/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu WTI tăng lên 104,12 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ tăng lên 113,43 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Chiều tối 1/11 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ Webgia.com, giá dầu WTI đứng ở mức 104,12 USD/thùng, tăng 2,12 USD/thùng (tương đương 2,08%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 113,43 USD/thùng, tăng 2,63 USD/thùng (tương đương 2,37%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

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Ảnh minh hoạ

Theo UKMTO – cơ quan an ninh hàng hải của Anh, vào thứ Sáu, một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã bị tấn công bởi các thiết bị nổ được gắn vào từ một chiếc thuyền nhỏ. Hiện chưa rõ bên nào đứng sau vụ tấn công tại eo biển này – tuyến đường biển huyết mạch cho hoạt động vận chuyển dầu thô và nhiên liệu từ khu vực vùng Vịnh.

Theo các nguồn tin hàng hải, đây là vụ tấn công thành công đầu tiên được ghi nhận tại tuyến đường thủy này sử dụng mìn dính – loại chất nổ được gắn vào thân tàu từ một chiếc thuyền nhỏ – kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu vào tháng 2.

Theo dữ liệu từ hai trong số ba công ty theo dõi tàu biển, lượng xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út trong tháng 10 đã tăng so với tháng 9. Điều này diễn ra bất chấp các vụ tấn công của Iran nhắm vào hoạt động vận tải biển tại vùng Vịnh, cũng như các tuyên bố từ lực lượng Houthi ở Yemen (nhóm có liên kết với Iran) về việc thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út.

Các mặt hàng xăng đều giảm từ 0 giờ ngày 1/11

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 0h00 ngày 1/11. Trước đó, ngày 31/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%; Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng; Căn cứ Quyết định số 2893/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương thông báo giá bán các mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E10RON95-V giảm 1.580 đồng/lít, giá bán mới là 24.950 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.580 đồng/lít, giá bán là 24.150 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.800 đồng lít, giá bán mới là 24.220 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 0h00 ngày 1/11 giữ nguyên giá 30.240 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giữ giá bán là 30.650 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S không thay đổi giá 23.590 đồng/kg.

PV/VOV.VN
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