Giá xăng dầu hôm nay 21/10: Giá dầu tăng nhẹ do lo ngại nguồn cung Trung Đông

Giá dầu Brent tiến sát 110 USD/thùng

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 85 cent, tương đương 0,78%, lên 109,64 USD/thùng vào lúc 00:22 GMT. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 76 cent, tương đương 0,78%, lên 98,58 USD/thùng.

Theo truyền thông Iran, Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran ngày 20/10 cho biết, một siêu tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi va phải thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz, trong khi “vi phạm” các quy định của Iran.

Trong khi đó, ngày 19/10, nền tảng theo dõi tàu biển Kpler cho biết, ít nhất 18 vụ tấn công tàu thuyền đã được báo cáo trong hai tuần qua.

Trong báo cáo, các nhà phân tích của LSEG nhận định: “Các cuộc tấn công vào tàu chở dầu đã mở rộng ra ngoài eo biển Hormuz. Iran đã nhắm mục tiêu vào các tàu ở tận phía nam Vịnh Oman, đe dọa việc bốc dỡ hàng hóa bên ngoài vùng Vịnh Ả Rập, cũng như các hoạt động chuyển hàng giữa các tàu, vốn đã hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa đến Trung Đông khi cuộc xung đột kéo dài”.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình phát sóng ngày 20/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết, Iran vẫn chưa nhận được phản hồi từ Arab Saudi và lực lượng Houthi tại Yemen về đề nghị làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán hòa bình.

Tại Mỹ, ngày 20/10, hai quan chức Bộ Năng lượng cho biết, nước này đang phối hợp với các nhà máy lọc dầu trên toàn thế giới nhằm tăng sản lượng nhiên liệu, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt dầu diesel đẩy giá mặt hàng này lên cao.

Theo cuộc thăm dò mở rộng của Reuters công bố ngày 20/10, dự trữ dầu thô của Mỹ được dự báo giảm trong tuần trước, cùng với lượng tồn kho các sản phẩm dầu mỏ khác. Tám nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters ước tính, trung bình, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm khoảng 800.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 16/10.

Giá dầu thế giới tăng lên 111,05 USD/thùng

Chiều 20/10 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu Brent kỳ hạn đã tăng lên 111,05 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5, và tính đến 08:10 GMT, giá giao dịch ở mức 110,80 USD, tăng 1,25 USD hoặc 1,1%.

Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất là 104,94 USD, mức cao nhất kể từ tháng 9, và chốt phiên ở mức 104,80 USD, tăng 1,14 USD, tương đương 1,1%.

Theo một báo cáo của công ty theo dõi tàu Kpler hôm thứ hai, ít nhất 18 tàu đã bị tấn công trong vòng hai tuần, điều này khiến phí bảo hiểm rủi ro vẫn được duy trì.

Cũng trong ngày thứ hai, một cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào một trại huấn luyện của lực lượng an ninh chính phủ ở tỉnh Shabwa của Yemen đã khiến 58 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Các cuộc tấn công mới gia tăng làm dấy lên lo ngại về sự ổn định khu vực và nhấn mạnh những rủi ro thường trực đối với nguồn cung năng lượng từ khu vực, khiến giá dầu duy trì ở mức trên 100 đô la một thùng.

Tại Mỹ, các nhà phân tích dự đoán lượng dự trữ dầu thô sẽ giảm trong tuần trước cùng với lượng tồn kho các sản phẩm khác, theo một cuộc thăm dò sơ bộ của Reuters hôm thứ hai.

Xăng dầu trong nước cao nhất 29.630 đồng/lít

Giá bán lẻ xăng dầu tại hệ thống Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ngày 19/10 tiếp tục áp dụng theo mức điều chỉnh từ 15h ngày 15/10 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Trong đó, xăng sinh học E10 RON 95-V có giá cao nhất 29.630 đồng/lít tại vùng 2.

Theo bảng giá công bố của Petrolimex, xăng sinh học E10 RON 95-V được bán ở mức 29.050 đồng/lít tại vùng 1 và 29.630 đồng/lít tại vùng 2. Với xăng E10 RON 95-III, giá tương ứng là 28.250 đồng/lít và 28.810 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu được điều hành căn cứ vào diễn biến giá thành phẩm trên thị trường. Xăng sinh học E5 RON 92-II hiện có giá 27.700 đồng/lít tại vùng 1 và 28.250 đồng/lít tại vùng 2. Ở nhóm dầu diesel, dầu diesel 0,001S-V được niêm yết ở mức 30.520 đồng/lít tại vùng 1 và 31.130 đồng/lít tại vùng 2. Dầu diesel 0,05S-II có giá lần lượt là 29.120 đồng/lít và 29.700 đồng/lít.

Đối với dầu mazut, loại N02B (3,5S) có giá 21.090 đồng/kg tại vùng 1 và 21.510 đồng/kg tại vùng 2. Dầu mazut 180cst - 0,5S (RMG) được niêm yết ở mức 27.490 đồng/kg tại vùng 1 và 28.030 đồng/kg tại vùng 2.

Theo quy định của Petrolimex, vùng 1 gồm các địa bàn gần cảng, kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất xăng dầu; vùng 2 áp dụng tại những địa bàn xa các đầu mối này. Giá bán thực tế tại vùng 2 do đơn vị thành viên quyết định nhưng không được vượt mức giá vùng 2 do tập đoàn công bố.

Các mức giá trên được áp dụng trong hệ thống cửa hàng xăng dầu Petrolimex cùng các đại lý, tổng đại lý và thương nhân nhận quyền bán lẻ thuộc hệ thống cho đến kỳ điều hành tiếp theo của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá bán lẻ xăng dầu được điều hành căn cứ vào diễn biến giá thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá và các quy định hiện hành.